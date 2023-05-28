Bağcılar'da Seçim Kutlaması; Vatandaşlar Konvoy Oluşturdu

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması sonrası Bağcılar'da kesin olmayan sonuçların açıklanmasıyla vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak sevinç turu attı. Bazı vatandaşlar meşale yakarken, bazıları da müzik eşliğinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

CUMHURBAŞKANLIĞI Seçimi ikinci oylaması ile ilgili kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Bağcılar'da vatandaşlar, araçlarıyla konvoy oluşturarak ellerinde bayraklarla sevinç turu attı.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi ikinci tur oylaması ile ilgili kesin olmayan sonuçların açıklanmasının ardından Bağcılar'da vatandaşlar araçlarıyla konvoy oluşturarak ellerinde bayraklarla sevinç turu attı. Sokaklara çıkan bazı vatandaşlar meşale yakarak kutlamalara katılırken, bazı vatandaşlar da müzik eşliğinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Sizce Kemal Kılıçdaroğlu istifa etmeli mi? — Haberler.com (@Haberler) May 28, 2023