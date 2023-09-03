Bağcılar'da PKK Destekçilerine Operasyon: 6 Gözaltı

BAĞCILAR'da, PKK silahlı terör örgütünü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

BAĞCILAR'da, PKK silahlı terör örgütünü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri yaptıkları tespit edilen kişilere yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Firari 3 kişinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; Bağcılar Demirkapı Mahallesi'nde, 1 Eylül Cuma günü, PKK terör örgütünü övücü destekleyici sloganlar eşliğinde havai fişekli gösteri gerçekleştirdikleri tespit edilen 9 kişinin yakalanması için polis ekipleri harekete geçti. Bağcılar'da 9, Küçükcekmece'da 1 olmak üzere tespit edilen 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam edereken, adreslerde yapılan aramalarda; dijital materyaller, örgütsel içerikli yasaklı yayınlar, 1 adet pompalı av tüfeği ve tüfeğe ait 4 adet fişek ele geçirildi.