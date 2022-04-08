Bağcılar Belediyesi'nin 2021 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi

BAĞCILAR, İSTANBUL (İHA) - Bağcılar Belediye Meclisi nisan ayı ikinci oturumunda 2021 Yılı Belediye Faaliyet Raporu kabul edildi. Pandeminin etkilerine rağmen yüzde 92 düzeyinde gerçekleşme ile iyi bir performans elde ettiklerini söyleyen Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, yerel yönetimde 30 yıllık köklü geçmişin birikimini proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet yaklaşımıyla sunmaya devam edeceklerini belirtti.

7 Nisan Perşembe günü toplanan Bağcılar Belediye Meclisi'nin Nisan ayı 2. oturumu, Meclis 1. Başkan Vekili Sibel Betül Birer'in sunumuyla gerçekleşti. Toplantıda diğer gündem maddeleri ile birlikte Bağcılar Belediyesi Strateji Geliştirme Müdürlüğü'nün 2021 Yılı Faaliyet Raporuna ilişkin teklifi de görüşüldü. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, korona virüs etkisinin devam ettiği geçtiğimiz yıl yapılan yatırım ve projeleri anlattı.

"Yaşlı, genç, çocuk ayrımı olmaksızın bir arada İlçemizde sürdürdüğümüz yaşam, bizleri mutlu etmekte, bu kenetlenme geleceğimize güvenle bakmamızı sağlamaktadır" diyen Çağırıcı, ilçedeki eğitim, sosyal, kültürel hizmetler ile çevrenin korunması çalışmalarının yanında ülkemizi yasa boğan yangın ve sel afetlerinin yaşandığı bölgelere yardım eli uzattıklarını belirtti. İstanbul'da yaşanan şiddetli kış günlerini hatırlatan Çağırıcı, kar küreme ve tuzlama başta olmak üzere ekiplerin 24 saat esasıyla çalışmaları aralıksız yürüttüğünü de dile getirdi. Çağırıcı, bir önceki yılın faaliyet raporu görüşmelerinde sözünü verdikleri E-Spor merkezi, Yaşlı Bakım Evi ve 5 katlı modern kütüphanenin temelini attıklarını, inşaatlarının da hızlı şekilde devam ettiğini vurguladı.

İyi bir performans elde ettik

Diğer yerel yönetimlere de öncülük ettikleri projeleri hayata geçirmek için güçlü bir iradeye sahip olduklarını ifade eden Çağırıcı şunları söyledi: "Pandeminin etkilerine rağmen yeni normallere hızlı bir şekilde uyum sağlayarak yaklaşık yüzde 92 düzeyinde gerçekleşme ile iyi bir performans elde ettik. Yerel yönetimdeki 30 yıllık köklü geçmişimizin birikimini proaktif, girişimci ve yenilikçi hizmet yaklaşımlarımızla sunmaya gayret ediyoruz. 2022 yılının savaşların değil barışın tüm dünyada egemen olduğu; ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için huzur, esenlik ve refah getirmesini temenni ediyorum."

Toplantı sonunda yapılan oylama sonucu 2021 yılı faaliyet raporu kabul edildi. - İSTANBUL