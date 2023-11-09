Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Meral Akşener'in eleştirilerine yanıt verdi

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, Meral Akşener'in Bağcılar ile ilgili eleştirilerine cevap vererek, ilçedeki altyapı ve yeşil alan çalışmalarını anlattı.

Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, "Meral Hanım (Akşener), Bağcılar'da yol yok.' diyor, evet ama 1992'den önce yol yoktu. Daha sonra altyapı sorunları tamamen bitti." dedi.

Belediye Başkanı Özdemir, Bağcılar'daki bir etkinliğin ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında ilçedeki yeşil alanın yetersiz olduğuna yönelik eleştirilerine ilişkin basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Özdemir, Bağcılar'ın 1992'de ilçe olduğunu belirterek, "Meral Hanım, Bağcılar'da yol yok.' diyor, evet ama 1992'den önce yol yoktu. Daha sonra altyapı sorunları tamamen bitti. 'Kaldırım yok.' gibi ifadeler kullanıyor. Bağcılar'ı tanımadığı, haberdar olmadığı aşikar. Kendisine burada yapılan hizmetleri gösterebilir, gezdirebiliriz. Burayı bilmediği için kendisine konum atarız, buluşuruz, gezdiririz." diye konuştu.

AK Parti İl Başkanlığının "Yüz Yüze 100 Gün" programıyla başka ilçeleri de gezdiğini dile getiren Özdemir, kaldırımın olmadığını Sarıyer ile Ataşehir'in bazı mahallelerinde gördüğünü söyledi.

Özdemir, Bağcılar'da 41 kültür merkezinin bulunduğunu, gençlere özel gençlik ve etüt merkezleri ile şehir kütüphanesi inşa ettiklerini belirterek, "Meral Hanım'ın anlayışının bize devredildiği dönemde Bağcılar'da sadece 4 park vardı, şimdi 176 park var. Bunların neredeyse yarısına yakınını elden geçirmiş olacağız. İki ay içinde 65 dönümlük Millet Bahçemiz var. Bağcılar'da yeşil alan miktarı son 2 yılda yüzde 40 arttı." ifadelerini kullandı.

"Bence Meral Hanım, İETT'nin problemleriyle ilgilensin"

Meral Akşener'in eleştirilerinin gerçeği yansıtmadığını dile getiren Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı:

"Meral Hanım'ın sorgulayacaksa AK Parti belediyeciliğini değil ortaklık kurduğu belediyelerin belediyecilik anlayışını sorgulaması gerekir. 'İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Bağcılar için bu dönemde ne yaptı?' dersek hiçbir şey yapmadığını net bir şekilde ifade edebiliriz. Bence Meral Hanım, İETT'nin problemleriyle ilgilensin, İETT'nin yolda kalan otobüsleriyle ilgilensin, yanan otobüsleriyle ilgilensin. İETT'nin yokuş çıkamayan, viyadükten uçan, havada giden, denize uçan otobüsleriyle ilgilensin."