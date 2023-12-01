BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, COP28 İklim Zirvesi'nde 30 Milyar Dolarlık İklim Fonu Kurulacağını Duyurdu

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, COP28 İklim Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında küresel iklim değişikliği çözümleri için 30 milyar dolarlık bir fon kurulacağını duyurarak, 'Bu fon özellikle iklim finansman açığını kapatmak için organize edildi' dedi.

BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, COP28 İklim Zirvesi'nde gerçekleştirdiği konuşmasında küresel iklim değişikliği çözümleri için 30 milyar dolarlık bir fon kurulacağını duyurarak, "Bu fon özellikle iklim finansman açığını kapatmak için organize edildi" dedi.

İklim krizine karşı ortaya konulan planların güçlendirilmesi ve somut adımlar atılarak hayata geçirilmesine ilişkin müzakerelerin yapılacağı BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28. Taraflar Konferansı (COP28), Birleşik Arap Emirliği'nin ev sahipliğinde dün başladı. Bu yıl 28.'si düzenlenen ve 12 Aralık'a kadar sürecek olan konferansın ana gündeminde 2015 yılında Paris'te anlaşmaya varıldığı gibi küresel ısınmayı 1,5 derecede sabit tutma amacının canlandırılması ve hükümetlerin iklim eylemi vaatlerini daha kapsamlı hale getirecek bir anlaşmaya varılması yer alıyor.

Dünya liderlerini bir araya getiren konferansta konuşan BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan, "Bu toplantı, dünyanın pek çok zorlukla mücadele ettiği bir dönemde gerçekleştiriliyor. Ancak en önemlisi iklim değişikliği ve yaşama etkisi" dedi.

Nahyan konuşmasında küresel iklim değişikliği çözümleri için 30 milyar dolarlık bir fon kurulacağını duyurarak, "Bu fon özellikle iklim finansman açığını kapatmak için organize edildi" ifadesini kullandı.

"İnsanlığın kaderi tehlikede"

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ise birkaç gün önce Antarktika'da olduğunu hatırlatarak, "Kısa bir süre önce Nepal'de eriyen buzulların arasındaydım. Bu iki nokta birbirinden uzak ama aynı krizde birleşiyor. Kutup buzulları ve buzullar gözlerimizin önünde yok oluyor ve dünya genelinde toprak kaymalarından sellere, yükselen denizlere kadar büyük bir yıkıma neden oluyor. Ancak, bu sadece iklimimizi dize getiren hastalığın belirtisi. Bu hastalığı sadece siz dünya liderleri tedavi edebilirsiniz" dedi. Dünyanın bölünmüş ve eşit olmadığını belirten Guterres, "Küresel erime bütçeleri zorluyor, gıda fiyatlarını şişiriyor, enerji piyasalarını alt üst ediyor ve hayat pahalığını arttırıyor" ifadelerini kullandı.

"İnsanlığın kaderi tehlikede" diyen BM Genel Sekreteri Guterres, COP28 İklim Zirvesi'nin insanlığın geleceği için yeni bir umut haline getirilmesi çağrısında bulundu. Guterres, yenilenebilir enerjinin bir hediye olduğunu dile getirerek, "Gezegenimiz, sağlığımız ve ekonomimizin yararına. Havamızı temizliyor, dünyanın artan enerji talebini karşılıyor. Milyonlarca insanı uygun fiyatlı elektriğe kavuşturuyor. Piyasalarımıza güven ve istikrar getiriyor ve paramızı kurtarıyor. Yenilenebilir enerji hiç bu kadar ucuz olmamıştı" açıklamasını yaptı.

"Dünya bize ait değil, biz dünyaya aitiz"

Kral III. Charles ise 8 yıl önce COP21'in açılış konuşmasında hitap etmesi istendiğinde çok duygulandığını ifade ederek, hayatının büyük bir bölümünü küresel ısınma, iklim değişikliği ve biyolojik çeşitlilik kayba karşı uyarılarda bulunarak geçtiğini dile getirdi. Kral Charles, "Bazı önemli ilerlemeler kaydedildi ancak bu kadar korkunç bir şekilde yolumuzdan sapmış olmamız beni çok endişelendiriyor" diye konuştu. İklim değişikliğinin tehlikelerinin uzak riskler olduğunu kaydeden Charles, doğal afetlerin kırılgan ada ülkelerini etkilediğini, Bangladeş ve Pakistan gibi ülkelerde sel felaketleri yaşandığına dikkat çekti. Kral Charles, "Doğanın başa çıkma kabiliyetinin çok ötesinde bir hızla, her ekolojik koşulu bir anda değiştirmeye yönelik büyük ve korkutucu bir deney gerçekleştiriyoruz" dedi.

Kral Charles, yerel topluluklara da değinerek, "Dünya görüşünün bize hepimizin birbirine bağlı olduğunu öğretti" şeklinde konuştu.

"Dünya bize ait değil, biz Dünya'ya aitiz" diyen Kral Charles, herkesin parçası olduğunu dile getirdi.

BAE'nin ilk devlet başkanının hologramı salona yansıtıldı

COP28 İklim Zirvesi ilginç anlara sahne oldu. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan'ın açılış konuşmasının ardından BAE'nin ilk Devlet Başkanı Şeyh Zayed bin Nahyan'ın hologramı salona yansıtıldı. - DUBAİ