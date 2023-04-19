Babacan, 'Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı açıkladı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin 'Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, parti genel merkezinden basın toplantısı düzenleyerek, 'Yurt Dışı Vatandaşlar Eylem Planı'nı açıkladı. Babacan, seneler içinde eğitim amacıyla dışarıya göçün arttığını belirterek, "Yeni iş arayışları, evlilik ve farklı nedenlerle göçler de oldu. Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci ile özellikle Avrupa ile Türkiye arasındaki insan trafiği çok yoğunlaştı. İnsanlarımızın da yaşadıkları ülkelerdeki öncelikleri ve sorunları farklılaştı. Evrile evrile bu sorun, bu konu bugüne kadar geldi. Tüm bu hakikat apaçık dururken iktidar gittikçe büyüyen bu kitleye kulaklarını kapattı. Dinlememeye başladı. Son senelerde ise yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece seçim dönemlerinde hatırlanan insanlar oldu. Şahsileştirilmiş dış ilişkilerde yurt dışındaki insanlarımızın hayatı daha da zorlaştı. Yurt dışındaki gençlerimizin ülkemizle olan bağlarını korumaları adına 'İlk Pasaportum Uygulaması'yla 30 yaş altı gençlerden pasaport için defter ve harç bedeli almayacağız. Yani gençler ilk defa gidip bir pasaport için müracaat ediyorsa; o müracaatta ne pasaport defter parası ne de harç parası ödemeden ücretsiz pasaportunu alacak. Her yıl 10 bin gencimizi özel programlarla Türkiye'ye getireceğiz. Planlı ve kapsamlı değişim programları için 'Köprü' adını verdiğimiz Eğitim, Gençlik ve Kültür Platformunu da oluşturacağız. Köprü'yü bu alandaki proje ve desteklerin çatı platformu olarak inşa edeceğiz. Denklik işlemlerini ve üniversite kabul süreçlerini kolaylaştıracağız. Meslek diplomalarının karşılıklı tanınmasını sağlayacağız. Yurt dışındaki yerleşik vatandaşlarımızın Türkiye'ye getirerek kullandıkları araçlarla ilgili de tedbirler alacağız" ifadelerini kullandı.