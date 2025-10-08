Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Fotoğraf Eleştirilerine Yanıt

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'deki resepsiyonda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri fotoğraf karesine yönelik eleştirilere ilişkin, "Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz, nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim" dedi.

Ali Babacan, TBMM'de Saadet, Gelecek ve DEVA partilerinin milletvekillerinden oluşan Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısında konuştu. Babacan, Yeni Yol Partisi milletvekilleri Necmettin Çalışkan, Sema Silkin Ün ve Mehmet Atmaca'nın sağ salim Türkiye'ye getirilmesini temenni etti. Babacan, "Ümit ediyorum ki iktidar ve devlet birimleri hem milletvekillerimizin hem de vicdan gemisinde yer alan tüm gönüllüleri, milletin onuruna ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın onuruna yakışır bir usulle ve yöntemle Türkiye'ye getirmelerini talep ediyorum. Gazze kurtulacaksa eğer dünyanın dört bir yanındaki vicdanlı insanlar sayesinde kurtulacak. Sumud Filosuna umudu yükleyenler sayesinde kurtulacak" diye konuştu.

'KİMİ SELAMLAYACAĞIMIZI SİZE Mİ SORACAĞIZ'

Babacan, TBMM Resepsiyonu'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldikleri fotoğraf karesine ilişkin, "Geçtiğimiz günlerde Meclis resepsiyonundan bir kare fotoğraf ülkedeki gündemin orta yerine oturdu. Muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanıyla birlikte görüntülendiği bir fotoğraf, hem iktidar hem de ana muhalefet medyası tarafından haberleştirildi, yoğun bir biçimde yayıldı. 'Öfkeli bir güruh hıncını alabilsin' diye sanki özenle paketlendi, önlerine sunuldu. Ardından, sözüm ona CHP'yi destekleyen bir grup başladı saldırmaya. Aman Allah'ım; ne küfürler ne hakaretler. Akıl alacak gibi değil. CHP Genel Başkanı çıkıyor, 'Yapmayın arkadaşlar, partimiz zarar görecek' diyor; onlar dinlemiyor, dönüp Genel Başkana da sataşıyorlar. Aradan tam bir hafta geçti, 'Söylenecekler söylendi artık' diyoruz, fakat bunlar durmuyor. Dün akşam baktım televizyonlara, hala gündem bu. Bu sabah bazı köşe yazılarında, aradan bir hafta geçmiş, hala konuları bu. Öfkeleri dinmiyor, kinleri bitmiyor. Ben şimdi o tayfaya seslenmek istiyorum; siz bizi ne sanıyorsunuz Allah aşkına. Bakın, buradan açık ve net söylüyorum; gecesini gündüzünü birbirine katan, memleketi için ter döken yol arkadaşlarıma tek bir söz söyleyemezsiniz, söyletmem. Bizim hareket tarzımızı siz mi belirleyeceksiniz ya, nereye gideceğimizi, kimi selamlayacağımızı size mi soracağız kardeşim? 5 yıldır dilimizde tüy bitti" ifadelerini kulandı.