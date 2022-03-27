Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu - Haberler

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Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu

AA - Merve Yıldızalp - Politika
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Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı buluştu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın daveti üzerine 6 muhalefet partisi genel başkanı çalışma yemeğinde bir araya geldi.

Chp Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Babacan'ın daveti üzerine DEVA Partisi Genel Merkezindeki çalışma yemeğinde buluştu.

Ali Babacan, toplantıya makam araçlarıyla ayrı ayrı gelen genel başkanları ev sahibi olarak dışarıda karşıladı.

Yemek sonrası yazılı açıklama yapılması bekleniyor. Toplantı, basına kapalı gerçekleştiriliyor.

AA / Merve Yıldızalp - Politika

CHP Genel Başkanı, Deva Partisi, Ali Babacan, Muhalefet, Politika, Haberler

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