Babacan: Henüz ittifak diye bir şey yok - Haberler

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan seçime tek başlarına gireceklerini belirterek, "Biz 6'lı masada anayasa çalıştık sadece. Henüz ittifak diye bir şey yok. Olursa kiminle nasıl olur, onu daha konuşmadık. Biz ortak anayasa yaptık. İttifak olursa ona ayrı bakacağız" dedi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan partisinin Bolu İl Başkanlığı binasının açılış töreni ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere kente geldi. Babacan ilk olarak, merhum hayırsever İzzet Baysal'ın anıt mezarını ziyaret etti. Babacan daha sonra İzzet Baysal Caddesi'nde yürüyerek, esnaf ve vatandaşlarla sohbet edip, sorunlarını dinledi.

"6'lı masada HDP yok. HDP'nin kendi bir sol ittifak hazırlığı var. Bunu açıkladılar. Bizim münferiden HDP ile bir diyalog kanalımız var. İş birliği alanı yok bizim için, bir diyalog kanalımız var. Meclis'te temsil ediliyorsa Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına göre kurulduysa bütün siyasi partilerle diyalog içinde olmayı demokrasinin bir gereği olarak görürüz. Bu çerçevede de konuşmak istediklerimizi konuşuruz."