Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 29 Ekim resepsiyonuna katılan DEVA Parti Genel Başkanı Ali Babacan'ın verdiği fotoğraf kulisleri hareketlendirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile sohbet ederken kameraya yakalanan Babacan'ın bu görüntüsü ekonomi yönetiminin başına geçeceği iddialarını da beraberinde getirdi.

BABACAN İDDİALARA YANIT VERDİ

Şimşek ve Babacan'ın sohbetindeki ana gündeminin enflasyon hedefleri ve işçi maliyeti olduğu öğrenilirken Babacan, Türkiye Gazetesi'ne söz konusu iddialarla açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE İKİ KUTUPLU SİYASETE MAHKUM OLMAMALI"

Babacan "AK Parti'den ayrılma sebebimiz kişisel sebeplere dayalı değildi. Aynı gerekçeler bugün için de geçerlidir. Türkiye hiçbir zaman iki kutuplu bir siyasete mahkûm olmamalıdır. Bilindiği gibi AK Parti'nin 73 kurucusundan birisiyim. Partinin kuruluş ilke ve değerlerini bugün de desteklerim. Kuruluş programının altına bugün de imzamı atarım. Ayrılık gerekçelerimizin en önemlisi, o ilkelerden uzaklaşılmış olmasıdır" dedi.

"DEDİKODUNUN BİNİ BİR PARA"

"AK Parti'ye katılacak, ekonominin başına geçecek" iddialarına ilişkin Babacan şu ifadeleri kullandı: "Ekonominin başına geçeceğim iddiaları doğru değil. Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok. Bugünlerde bize görev biçenler yine çoğaldı. Dedikodunun bini bir para. Bu dedikoduları üretenlerin önce şunu anlaması lazım; biz bu ülkenin yönetiminin tümüne talibiz. Çünkü ülkeyi yönetmeye en hazır olan biziz."