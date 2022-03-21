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Babacan'dan Akşener'e ziyaret

Demirören Haber Ajansı - Politika
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Babacan'dan Akşener'e ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 27 Mart'ta 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geleceği ikinci toplantı öncesinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i genel merkezde ziyaret etti. Babacan ve Akşener, gündeme dair fikir alışverişinde bulundu. Babacan'ın, ev sahipliğinde gerçekleştirilecek liderler toplantısı öncesinde diğer muhalefet partisi genel başkanlarını da ziyaret edeceği öğrenildi.


Babacan'dan Akşener'e ziyaret

Demirören Haber Ajansı / Politika

Politika, Haberler

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