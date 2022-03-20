Babacan: AB sürecini yeniden başlatacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu biliyoruz

İZMİR (DHA) - DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, partisinin İzmir'de düzenlenen 1'inci Olağan İl Kongresi'ne katılıp, "Türkiye'yi, Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu biliyoruz" dedi.

DEVA Partisi'nin İzmir'deki ilk Olağan İzmir İl Kongresi, Kültürpark Celal Atik Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Kongreye DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, DEVA Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, Demokrat Parti İzmir İl Başkanı Gültekin Uysal, Saadet Partisi İzmir İl Başkanı Mustafa Erduran, Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, DEVA Partisi ilçe başkanları ve parti üyeleri katıldı. Türkiye'yi Avrupa Birliği sürecine yeniden sokacak siyasi aklın DEVA Partisi'nde olduğunu belirten Babacan, "Biz bu özgüvenle hareket ediyoruz. Hiç kuşkunuz olmasın. Avrupa Birliği'ne üye olan ülkelere baktığımızda yüksek demokrasi standartlarını görüyoruz. O yüksek standartları hedeflemeyen bir hükümetin bu ülkeye faydası olmayacağını düşünüyoruz" dedi.

Afet Eylem Planı'na da değinen Babacan, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de yaşanan depremin ardından sürecin sağlıklı yönetilemediğini söyledi. Merkezi yönetim ve yerel yönetim arasındaki ilişkiye değinen Babacan, "Özellikle İzmir, merkezi ve yerel yönetim arasındaki siyasi ve ekonomik çekişmeleri derinden hisseden bir şehrimiz. Bu durum, İzmir'in hak ettiği yatırımları almamasına neden oluyor. Biz bu haksız ve adaletsiz durumu kesin olarak reddediyoruz. İktidarın, yerel seçimlerde kaybettiği şehirlerimizi cezalandırmasına, Ankara'nın İzmir'e 'üvey evlat' muamelesi yapmasına son vereceğiz. Urla ilçemizi de yakından ilgilendiren maden yönetmeliğine de değinmek istiyorum. Elektrik üretiminde kullanılan maden sahası zeytinlik alan içinde kalırsa, sahada madencilik faaliyeti yürütülebilirmiş. Biz DEVA Partisi olarak, bu konuda Danıştay'da iptal davası açtık. Maden faaliyetleri esnasında oluşacak kimyasal atığın ve tozun dumanın, zeytin ağaçlarına ve zeytinliklere büyük bir zarar vereceğini biliyoruz" diye konuştu