Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin üyesi olduğu 'B40 Balkan Şehirleri Ağı'nın 2023 yılı sanal çalışma grubu toplantıları tamamlandı. 4 ana grup üzerinden yürütülen toplantılara, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nden alanında yetkin personel katılım sağladı.

Bölgenin bir bütün olarak ele alındığı ve kalkınmasına, projelerin sürdürülebilirliğine, geleceğe dönük çözümler üretilmesi esasına dayanarak bir araya gelinen B40 Balkan Şehirleri Ağı Topluluğu, kurulan 4 ana grup üzerinden yapılan çalışma toplantılarını tamamladı. İlki, Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm konusunda yapılan toplantı programı; Yerel İklim Eylemi, Yerel Ekonomik ve Kültürel İşbirliği, Yerel Demokrasi ve Göç konuları ile devam etti.

Üye belediyelerden ilgili personelin çevrim içi olarak katıldığı toplantıda, şehirlerin sosyal, kültürel ve iktisadi iş birliklerini arttırmaya ve birlikte uygulanabilir, sürdürülebilir projeler üretmeye yönelik görüş alışverişinde bulunuldu. Bundan sonraki çalışmaların da yol haritasının belirlenmesi konusunda fikir birliğine varıldı.

Toplantılarla ilgili açıklamalarda bulunan Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, şunları kaydetti:

"Yaşadığımız bölgenin gelişimine katkı sağlamak, çağdaş, mutlu ve yaşanabilir bir geleceği inşa etmek amacıyla kurulan bu topluluğun, üye olan tüm kentler için çok faydalı olacağını düşünüyorum. Sadece günümüz sorunlarından öte hayata geçirilecek geleceğe dönük projeler ile gelecek nesillerimiz için daha yaşanabilir bir dünya için önemli adımların atılacağı inancındayım. Bu ortak düşünce ile bir araya gelinerek kurulan B40 Balkan Şehirleri Ağı, toplantılarının ilk etabını başarıyla tamamladı. 'Yerel İklim Eylemi', 'Yerel Ekonomik ve Kültürel İşbirliği', 'Akıllı Şehirler ve Dijital Dönüşüm', 'Yerel Demokrasi ve Göç' ana başlıkları altında oluşturulan 4 adet sanal çalışma grubunun online olarak gerçekleştirdiği toplantılar verimli bir şekilde geçti. Bu işbirliği ile olası herhangi bir afet ve tehlikeler karşısında birlik içinde hareket edilebilmesi bölge için büyük bir avantaj sağlayacaktır. Kentimiz, güçlü sanayisi, tarım ve hayvancılığı, gelişmiş ulaşım ağı, lojistik yatırımları, üniversitesi ve turizmi ile yatırımcılara fırsatlar sunması açısından oldukça stratejik bir öneme sahiptir. Bu bakımdan B40 Balkan Şehirleri Ağı online toplantıları, iş birliğimizi güçlendireceği gibi yapacağımız ortak çalışmalar için önümüzde yeni ufuklar açacaktır. İleriki dönemde gerçekleşecek olan toplantıların da bölgeye önemli katkıları olacağı inancındayım."