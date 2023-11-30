Azerbaycanlı Kadınlar Kara Mayınlarını Temizliyor

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev, Azerbaycanlı kadınların bölgelerini güvenli hale getirmek amacıyla kara mayını temizliği yaptığı görüntüleri paylaştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hacıyev, bugün yaptığı paylaşımında, " Azerbaycan'ın cesur kadınları, hayat kurtarmak, 'ölüm tohumlarını' yok etmek ve bu toprakları çocuklar, aileler ve toplumları için güvenli hale getirmek amacıyla Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına yerleştirdiği kara mayınlarını temizlemek için fiziksel güvenliklerini riske atarak sahada operasyonlar yürütüyor" ifadelerini kullandı.