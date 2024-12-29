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Azerbaycan ve Suriye Arasında Yeni İşbirliği Süreci Başladı

Azerbaycan ve Suriye Arasında Yeni İşbirliği Süreci Başladı
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Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Suriye'nin başkenti Şam'da Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında işbirliği ve destek konularında mutabakata varıldı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Suriye'yi ziyaret ederek, Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya geldi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Yalçın Rafiyev, Suriye'nin başkenti Şam'a geldi. Suriye geçici hükümeti Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Şeybani ile bir araya gelen Rafiyev, Azerbaycan'ın Suriye'ye olan desteğini dile getirdi. Rafiyev, görüşmede Azerbaycan'ın bu süreçte Türkiye ile birlikte Suriye'nin yanında olduğunu ve Suriye'nin yeniden inşa sürecine her türlü desteğin verileceğini belirtti. Rafiyev, insani yardımın yanı sıra diplomatik alanda da yeni yönetime destek sağlanacağını ifade ederek, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtardıktan sonra kazandığı yeniden inşa tecrübelerinin Suriye'ye de faydalı olabileceğine dikkat çekti. Rafiyev, 12 yıl aradan sonra Azerbaycan'ın Şam Büyükelçiliğini yeniden faaliyete geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Şeybani ise, Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmasının bölgede dünya barışı için önemli bir adım olduğunu belirterek, Azerbaycan halkını tebrik etti. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i de "mücadeleci lider" olarak nitelendiren Şeybani, Suriye'de halkın yönetime gelmesinin Azerbaycan'ın Karabağ Zaferi gibi önemli olduğunu belirtti. Şeybani, yeni Suriye yönetiminin komşularıyla barış içinde yaşama ve diyalogla milli birliği sağlama hedefinde olduğunun da altını çizdi. Şeybani, eski rejimin yıkılmış ve izole bir ülke bıraktığını belirterek, sosyoekonomik kalkınma, ulusal birlik ve Suriye'nin uluslararası itibarının artırılmasının öncelikli olduğunu belirtti.

Görüşmede Azerbaycan ile Suriye arasında işbirliği ve dostluğa dayalı yeni bir sayfa açılması konusunda mutabakata varıldı. - ŞAM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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