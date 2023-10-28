Azerbaycan ve Rusya Dışişleri Bakanları Barış Sürecini Görüştü

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini görüştü. Görüşmede, Azerbaycan ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci ve bölgedeki mevcut durum ele alındı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış sürecini görüştü.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bayramov ve Lavrov, telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan ile Rusya arasındaki güncel işbirliği gündemi, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış süreci ve bölgedeki mevcut durumu ele alındı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin egemenlik ve toprak bütünlüğü çerçevesinde normalleştirilmesinin ve bölgede kalıcı barışın tesis edilmesinin önemi vurgulanan görüşmede, iki ülkeyi ilgilendiren diğer konularda da görüş alışverişinde bulunuldu.