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Azerbaycan ve Özbekistan liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Azerbaycan ve Özbekistan liderlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebrik telefonu

Politika Haberleri

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan ve Özbekistan liderleri, telefonla aradıkları Erdoğan'a, seçim sonuçlarının Türk halkı için hayırlı olması dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Mümin Altaş - Politika

Recep Tayyip Erdoğan İlham Aliyev Azerbaycan Özbekistan Politika Haberler

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