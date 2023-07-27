Azerbaycan ve İran Dışişleri Bakanları Telefon Görüşmesi Yaptı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu. Bakanlar, ekonomi ve ulaştırma alanında varılan ikili ve bölgesel anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan telefon görüşmesi yaptı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bakanlar, ikili ve bölgesel konuların yanı sıra 2. Karabağ Savaşı sonrasında bölgede yaşanan gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamaya göre, bakanlar, ekonomi ve ulaştırma alanında varılan ikili ve bölgesel anlaşmaların hayata geçirilmesinin önemine değindi.

Bayramov, Karabağ'da Ermeni nüfusun yaşadığı bölgelerde "insani kriz yaşandığına" ilişkin iddiaların siyasi manipülasyon olduğunu belirterek, Ermenistan'ın bölgedeki provokasyonlara son vermesi, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine sözde ve fiilde saygı göstermesi gerektiğini vurguladı.

İslam dayanışmasına değinen Bayramov, bazı İskandinav ülkelerinde Kur'an-ı Kerim'e yapılan saygısızlıkları Azerbaycan olarak şiddetle kınadıklarını kaydetti.

Bakanlar, Azerbaycan ile İran'ın ikili gündeminde çözüm bekleyen bazı konuları da müzakere etti.