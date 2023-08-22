Azerbaycan ve İran, askeri işbirliğini geliştirmeyi görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, askeri işbirliğini geliştirmeyi ve bölgesel konuları ele aldı. Görüşmede, iki ülkenin savunma alanındaki işbirliğini geliştirme konusunu masaya yatıran yetkililer, bölgesel güvenlik ve askeri konuları da değerlendirdi.