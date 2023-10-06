Azerbaycan ve İran Arasında Yeni Ulaşım Bağlantısı İçin Anlaşma Sağlandı

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran ile yapılan anlaşma ile Horadiz-Ağbend yolunun devamında inşa edilecek köprü üzerinden İran topraklarına, oradan ise yeni inşa edilecek köprüyle Nahçıvan'a ulaşım bağlantısı sağlanacağını açıkladı.

- Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Mustafayev: "İran toprakları üzerinden Nahçıvan'a ulaşım bağlantısı sağlanacak"

BAKÜ - Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Horadiz-Ağbend yolunun devamında inşa edilecek köprü üzerinden İran topraklarına, oradan ise yeni inşa edilecek köprüyle Nahçıvan'a ulaşım bağlantısı sağlanacak. Bu konuda ise İran ile anlaşmaya varıldı" dedi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev, İran Ulaşım ve Şehircilik Bakanı Mehrdad Bezrpaş ile birlikte Zengilan ilindeki Ağbend kasabasında İran ve Azerbaycan arasında inşa edilecek köprünün temel atma törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Mustafayev, Azerbaycan-İran ilişkilerinin çok yönlü olduğunu vurgulayarak, "Bugün Azerbaycan ile İran arasında ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi konularına daha fazla zaman ayıracağız. Bu yılın ilk 8 ayında 2 ülke arasındaki taşımacılık yüzde 41 arttı. Buna ek olarak, transit taşımacılık hacmi ise yüzde 47 arttı. Ayrıca Kuzey-Güney uluslararası ulaşım koridorundaki trafik hacminde yüzde 57'lik bir artış oldu" dedi.

Ulaşım sektörünün daha büyük bir potansiyele sahip olduğunun altını çizen Mustafayev, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'ndaki zaferinden sonra bölgede yeni bir gerçekliğin ortaya çıktığını ve bunun da ulaşım ve lojistik sektörüne yeni fırsatların kapılarını açıldığını ifade etti.

"İran üzerinden Nahçıvan'a ulaşım bağlantısı sağlanacak"

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in işgalden kurtarılmış topraklarda restorasyon çalışmalarının gerçekleştirilmesine ve bölgelerin potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasına önem verdiğini belirten Mustafayev, "Şu anda bu bölgelerde yeni ulaşım altyapısı da dahil olmak üzere büyük ölçekli projeler uygulanmaktadır. Horadiz'den Ağbend'e giden bir karayolu inşa ediliyor ve aynı zamanda demiryolu altyapısı da restore ediliyor. Bu çalışmaların bir sonucu olarak bölgenin transit olanakları artmaktadır. Aynı zamanda Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne erişimi iyileştirmek ve yüklerin taşınmasını kolaylaştırmak için adımlar atılmaktadır. Horadiz-Ağbend yolunun devamında inşa edilecek köprü üzerinden İran topraklarına, oradan ise yeni inşa edilecek köprüyle Nahçıvan'a ulaşım bağlantısı sağlanacak. Bu konuda ise İran ile anlaşmaya varıldı" diye konuştu.

Bu bağlantıyla ilgili İran ile karşılıklı anlaşmaya varıldığını belirten Mustafayev, "Köprü projesi artık hazırlandı. Buna ek olarak, Araz nehrinin kıyısında iyileştirilmesi için çalışmalar yapıldı ve nehir eski yatağına geri getirildi. Aynı zamanda gümrük geçiş noktasının da oluşturulması öngörülüyor. Bu yol aynı zamanda transit malların taşınmasına da hizmet edecektir. Bu yol, Azerbaycan, İran ve bölge için de önemli olacaktır. Bu yol Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi gelişimi için çok önemlidir ve bu projeler sonucunda Doğu Zengezur Ekonomik Bölgesi lojistik merkeze çevrilecektir" ifadelerini kullandı.

Proje kapsamında karayolunun yanı sıra demiryolu köprüsünün de inşasının planlandığını söyleyen Mustafayev, söz konusu çalışmalarının bir yıl içinde tamamlanması konusunda İran tarafıyla anlaşmaya varıldığını kaydetti.