Azerbaycan ve Fas Arasında İşbirliği Anlaşmaları İmzalandı

Azerbaycan ve Fas, lojistik, enerji ve sağlık gibi alanlarda işbirliğini geliştirmek amacıyla 5 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı. İmzalanan anlaşmalar, lojistik, enerji, çevre, işgücü ve sağlık alanlarında işbirliğini kapsamaktadır.

Azerbaycan ve Fas, lojistik, enerji ve sağlık gibi alanlarda iki ülke arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla 5 anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladı.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberinde, başkent Rabat'ta Fas ve Azerbaycan arasındaki ikili işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan ortak komitenin ikinci oturumunun yapıldığı belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'un başkanlığında düzenlenen oturum kapsamında, lojistik, enerji, çevre, işgücü ve sağlık alanlarında anlaşmalar imzalandı.

Lojistik alanında imzalanan anlaşmanın sektörde iki ülkenin faydasına olacak şekilde işbirliğinin geliştirilmesi ve hareketliliğin kolaylaştırılması amacıyla yapıldığı belirtildi.

Enerji alanında imzalanan anlaşmanın Fas ile Azerbaycan arasında petrol ve gaz alanında ikili işbirliğini genişletmek amacıyla fikir alışverişini mümkün kılacağı ve enerji hizmetleri sektöründe işbirliği fırsatlarına olanak sağlayacağı kaydedildi.

Anlaşmanın, yenilenebilir enerji sektörünü de kapsadığı ve enerji alanında iki ülkenin önem verdiği konularda bilimsel ve teknik araştırmalar gerçekleştirmenin önünü açtığı ifade edildi.

Azerbaycan ve Fas arasında çevrenin korunması ve doğal kaynakların doğru kullanımı için işbirliğini artırmak amacıyla çevre alanında mutabakat zaptı imzalandı.

Fas Ekonomik Entegrasyon Bakanlığı ile Azerbaycan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, ortak faaliyetler yürütmek ve iki ülkede de çalışma kanunlarını uygulamak amacıyla mutabakat zaptı imzaladı.

Mutabakat zaptıyla, iş sağlığı ve güvenliği, iş anlaşmazlıklarının çözümü, işgücü piyasası politikalarının geliştirilmesi, istihdam hizmetlerinin iyileştirilmesi, iş gücü kalitesi ile iş becerilerinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

İki ülkenin sağlık alanında imzaladığı mutabakat zaptıyla, sağlık alanında uzmanlık ve bilgi alışverişi yoluyla sağlık ve tıp bilimleri arasında ikili işbirliğinin geliştirilmesi hedefleniyor.