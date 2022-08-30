Azerbaycan ve Ermenistan sınır komisyonları 2. toplantı için Moskova'da bir araya geldi Politika Haberleri Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları 2. ortak toplantılarını Moskova'da gerçekleştiriliyor. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığındaki sınır belirleme komisyonları 2. ortak toplantılarını Moskova'da gerçekleştiriliyor. Azerbaycan ve Ermenistan sınır belirleme komisyonları 2'inci ortak toplantılarını yapmak üzere Moskova'da bir araya geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı Kabul Evi'nde düzenlenen toplantı, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan başkanlığında gerçekleştiriliyor. Basına kapalı olan görüşmenin sonuçları hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından bilgi vermesi bekleniyor. Azerbaycan-Ermenistan sınır belirleme komisyonlarının 1. ortak toplantısı 24 Mayıs'ta Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Nahçıvan'da gerçekleştirilmişti. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Başbakan Yardımcısı Ermenistan Azerbaycan Moskova Politika Haberler

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