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Azerbaycan ve Ermenistan Sınır Belirleme Komisyonları Anlaşmaya Vardı

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Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, toplantıların yönetmeliği konusunda anlaşmaya vardı. Komisyonlar, sınır belirleme ve sınır güvenliği konularında ortak çalışma toplantılarının düzenlenmesi konusunda mutabakata vardı.

Azerbaycan ile Ermenistan sınır belirleme komisyonları, yaptıkları görüşmede, toplantıların yönetmeliği konusunda anlaşmaya vardı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan'ın başkanlık ettiği heyetler, 5. toplantıyı iki ülkenin sınırında bulunan Gazah-İcevan bölgesinde düzenledi.

Toplantıda, sınır belirleme ve bir dizi organizasyonel prosedürlerin ele alındığı belirtilen açıklamada, "Taraflar, devlet sınırlarının belirlenmesi ve sınır güvenliği konularında komisyonlar arasında ortak çalışma toplantılarının düzenlenmesi ve düzenlenmenin yönetmelik metni üzerinde anlaşmaya vardı." ifadeleri kullanıldı.

Sınır belirleme ve sınır güvenliği konularında da görüş alışverişinin yapıldığı aktarılan açıklamada, komisyon toplantılarının yoğunlaştırılması konusunda mutabakat sağlandığına işaret edildi.

Açıklamada, tarafların bir sonraki toplantısının yer ve zamanının, çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda görüş birliğine varıldığı kaydedildi.

Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sınırın belirlenmesi için komisyon kurulması, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın Kasım 2021'de Soçi'de yaptığı görüşmede kararlaştırıldı. Sınırın belirlenmesi için kurulan komisyonların önceki toplantılarına Rusya heyeti de katılıyordu.

Kaynak: AA / Politika

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