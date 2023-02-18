Azerbaycan ve Ermenistan liderleri Münih'te bir araya geldi Politika Haberleri Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın arabuluculuğuyla Almanya'nın Münih şehrinde bir araya geldi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın arabuluculuğuyla Almanya'nın Münih şehrinde bir araya geldi. 59. Münih Güvenlik Konferansı kapsamında Almanya'nın Münih kentinde bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev temaslarını sürdürüyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan 3'lü görüşmesinin Münih'te başladığı belirtildi. Münih Güvenlik Konferansı'na katılan Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin 31 Ekim 2022 tarihindeki Soçi görüşmesinden bu yana bir görüşme gerçekleştirmediği biliniyordu. Taraflar arasında son olarak Laçin koridoru üzerine gerilim yaşanmıştı. - BAKÜ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika Azerbaycan Ermenistan Almanya Münih Politika Haberler

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