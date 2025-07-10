Azerbaycan ve Ermenistan Liderleri Abu Dabi'de Görüştü

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan görüşmesi Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de başladı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Aliyev ve Paşinyan'ın, Abu Dabi'deki görüşmesi başladı. Görüşmede, bölgedeki son gelişmelerin yanı sıra barış anlaşmasına ilişkin konuların ele alınması bekleniyor. - ABU DABİ