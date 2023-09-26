Azerbaycan ve Ermenistan Brüksel'de bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi. Görüşmede ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un siyasi danışmanı Jens Plötner ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Emmanuel Bonneau da yer aldı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan ile bir araya geldi. Görüşmede ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un siyasi danışmanı Jens Plötner ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Emmanuel Bonneau da yer aldı.

Azerbaycan ve Ermenistan, Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya geldi. Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in diplomatik danışmanları Simon Mordue ve Magdalena Grono'nun ev sahipliği yaptığı görüşmeye Azerbaycan tarafından Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Ermenistan tarafından ise Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan katıldı.

Fransa ve Almanya'da görüşmede yer aldı

Görüşmeye ayrıca, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un siyasi danışmanı Jens Plötner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un siyasi danışmanı Emmanuel Bonneau ve AB'nin Güney Kafkasya Özel Temsilcisi Toivo Klaar da katıldı. Michel'in ofisi tarafından yapılan açıklamada, kısa bir görüş alışverişinde bulunmak üzere Michel'in de toplantıya katıldığı aktarılarak, AB'nin tüm bu olayları yakından takip ettiği ve çatışmaların sivil halka etkilerinin ortadan kaldırılmasına yardımcı olmak için en üst düzeyde faaliyette bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, AB'nin bu bağlamda Azerbaycan'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği anti-terör operasyonuna ilişkin tutumunu bir kez daha vurguladığı belirtildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ise Azerbaycan tarafının Karabağ'daki Ermeni sivillere insani yardımın ve onların güvenliğinin sağlanmasına dair planları hakkında karşı tarafı bilgilendirdi. - BAKÜ