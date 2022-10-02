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Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi

Politika Haberleri

Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasını görüşmek üzere Cenevre'de bir araya geldi

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan görüşme başladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılması planlanan görüşme başladı.

Azerbaycan ve Ermenistan, İsviçre'nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan'un iki ülke arasında bir barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için Cenevre'de bir araya geldiği bildirildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, 31 Ağustos'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de görüşmüş, liderlere görüşmede, bir barış anlaşması müzakerelerinin yürütülmesi için bir Dışişleri Bakanları toplantısı teklifinde bulunulmuştu. Bu bağlamda, görüşmede iki ülke liderlerinin anlaşmasına uygun olarak, Azerbaycan ve Ermenistan Dışişleri Bakanları Cenevre'de bir araya geldi.

(Kamil Nadirli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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