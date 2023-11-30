Üye Girişi
Haberler

Azerbaycan ve Ermenistan Arasında Sınır Belirleme Komisyonu Toplantısı Gerçekleştirildi

Son Güncelleme:
Abone Ol

Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki sınır belirleme komisyonunun 5. toplantısı Tavuş bölgesinde yapıldı. Görüşmelerin devam etmesine karar verildi ve sınır güvenliği konularında ön anlaşmaya varıldı.

Azerbaycan ve Ermenistan arasında sınır belirleme komisyonunun 5. toplantısı, sınır bölgesinde gerçekleştirildi. Toplantıda görüşmelerin devam etmesine karar verildi.

Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan başkanlığındaki sınır komisyonları Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki Tavuş bölgesinde bir araya geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre görüşmede, Azerbaycan-Ermenistan arasındaki sınırların tespiti konuları ele alındı ve bir dizi organizasyonel konu gözden geçirildi.

Toplantıda, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki devlet sınırının çizilmesi ve sınır güvenliği konularına ilişkin görüşmelerin düzenlenmesi konusunda ön anlaşmaya varıldığı belirtildi. Tarafların, sınır komisyonlarının ortak faaliyetlerine ilişkin taslak yönetmelik üzerinde çalışmaların başlatılması ve komisyon toplantılarının yoğunlaştırılması konusunda da mutabakata varıldığı kaydedildi.

Azerbaycan ve Ermenistan'ın sınır komisyonları arasındaki bir sonraki toplantının tarih ve yerinin çalışma düzenine göre belirlenmesi konusunda anlaşmaya varıldığı aktarıldı.

Azerbaycanlı ve Ermeni yetkililer daha önce dört kez sınır tespit görüşmeleri için bir araya gelmişti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

Başbakan Yardımcısı Ermenistan Azerbaycan Politika Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 30 Kasım GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 1 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 1 Aralık Cuma burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? TV 8.5 YAYIN AKIŞI: Bugün Tv 8.5'de hangi maçlar, diziler var 30 Kasım? Vergisiz telefon ne zaman alınabilir? Vergisiz telefon ayın kaçında, hangi tarihte başlayacak? İnji kimdir? İnji gerçek adı ne, nereli? İnji kaç yaşında? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı ne zaman? Nordsjaelland - Fenerbahçe maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beşiktaş - Club Brugge maçı ne zaman? Beşiktaş - Club Brugge maçı hangi kanalda, saat kaçta? Boykot listesi nedir? Boykot listesinde hangi ürünler var, hangi ürünler İsrail malı? Kolpaçino 4 fragman İZLE! Kolpaçino 4 fragman izleme linki! Kolpaçino 4 fragman nereden, hangi platformdan izlenir? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 30 Kasım Altın Fiyatları Canlı! Genel Sağlık Sigortası prim borçları silinecek mi? Kimlerin prim borçları silinecek? Masterchef dün kim potaya gitti? Masterchef eleme adayları kimler oldu? Bugün halka arz var mı? 30 Kasım bugün hangi halka arzlar var? Beşiktaş-Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Club Brugge hangi kanalda, şifresiz mi? Kolpaçino 4 filmi fragman izle! Kolpaçino 4 filmi ne zaman vizyona girecek, oyuncuları kimler?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title