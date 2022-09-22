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Azerbaycan, Uluslararası Adalet Divanı'na mektup gönderdi

Politika Haberleri

Azerbaycan, Uluslararası Adalet Divanı'na mektup gönderdi

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Ermenistan'ın 'mahkemenin kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle Azerbaycan tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na mektup gönderildiğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Ermenistan'ın 'mahkemenin kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle Azerbaycan tarafından Uluslararası Adalet Divanı'na mektup gönderildiğini bildirdi.

Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı Elnur Mammadov, Azerbaycan'ın Ermenistan'ın 'mahkemenin kararını ihlal ettiği' gerekçesiyle Uluslararası Adalet Divanı'na mektup gönderdiğini açıkladı. Mammadov, 2020'den bu yana, işgalden kurtarılan topraklarda mayın patlamaları sonucu 240'tan fazla Azerbaycanlı vatandaşın hayatını kaybettiğini veya yaralandığına vurgu yaparak, " Ermenistan, Uluslararası Adalet Divanı'nın Azerbaycanlılara karşı ırkçı nefretin kışkırtılması ve propagandasını önlenmesine dair kararını da yerine getirmedi. Ayrıca 10 Kasım 2020 tarihli imzalanan üçlü bildiriden sonra Ermenistan, işgalden kurtarılan bölgelere, örneğin Laçın'a bin 300 mayın döşedi. Bu, zorunlu göçmenlerin güvenli şekilde geri dönüşünü engelliyor" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Mammadov ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nın, mahkemenin kararını ihlal ettiği gerekçesiyle Ermenistan aleyhine uygun bir karar vereceğini umduğunu belirtti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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