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Azerbaycan, Ukrayna'ya Elektrik Yardımı Gönderdi

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Azerbaycan, savaş nedeniyle zarar gören elektrik altyapısının onarılması için Ukrayna'ya 551 bin metreden fazla elektrik kablosu ve 6 trafo istasyonu gönderdi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in kararnamesiyle tahsis edilen yardımların bir kısmı daha önce gönderilmişti.

Azerbaycan, savaş nedeniyle zarar gören elektrik altyapısının onarılması için Ukrayna'ya 551 bin metreden fazla elektrik kablosu ve 6 trafo istasyonu gönderdi.

Azerbaycan Enerji Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'ya savaştan etkilenen bölgelerde sürdürülebilir elektrik arzının yeniden sağlanması için insani yardım gönderildiği bildirildi. Açıklamada, "Azerbaycan Cumhurbaşkanı'nın (İlham Aliyev) 17 Temmuz 2023 tarihli kararnamesi uyarınca Ukrayna halkına insani yardım sağlanmasına yönelik tahsis edilen elektrik ekipmanının bir bölümü bugün gönderildi. Sumgayıt Teknoloji Parkı'ndan yola çıkan 20 tırlık konvoyla gönderilen insani yardımda 551 bin metreden fazla elektrik kablosu, tel ve 6 trafo istasyonu bulunuyor" ifadeleri kullanıldı.

Azerbaycan'dan Ukrayna'ya 7,6 milyon dolarlık yardım

Aliyev, 2023 devlet bütçesindeki cumhurbaşkanlığı rezerv fonundan Ukrayna'ya yardım için 7,6 milyon dolar ayrılmasına ilişkin 17 Temmuz'da kararname imzalamıştı. Karar gereği söz konusu bütçe Ukrayna'ya elektrik teçhizatı gönderilmesi için Azerbaycan Enerji Bakanlığı'na tahsis edilmişti. Yardımların bir kısmı geçtiğimiz 30 Ekim ve 21 Kasım'da Ukrayna'ya gönderilmişti. Yardımların bir sonraki etabının ise yakın tarihlerde gönderileceği belirtildi. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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