Azerbaycan, Türkiye'ye bugüne kadar 8 uçak ve 24 tır yardım gönderdi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan'ın deprem felaketinin yaşandığı Türkiye'ye bugüne kadar 8 uçak ve 24 tır dolusu yardım gönderdiğini açıkladı.

Azerbaycan, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye'ye yönelik yardımlarına devam ederken, Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, 6-9 Şubat tarihleri arasında Türkiye'ye gönderilen insani yardıma ilişkin istatistikleri açıkladı.

Depremin ilk gününden itibaren 745 sağlık ve kurtarma ekibi Türkiye'deki depremle ilgili çalışmalara katıldığı ifade edilen açıklamada, Azerbaycan'dan Türkiye'ye 1 sahra hastanesi, 479 çadır, 4 sahra mutfağı, 5 jeneratör, 14 bin 380 erzak, 32 bin 480 sıcak tutan giysi ve 3 bin paket gıda ürünü gönderildiği ifade edildi. Türkiye'ye 211 bin 709 ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği belirtilen açıklamada, söz konusu yardımların 8 uçak ve 24 tır ile Türkiye'ye ulaştırıldığı bildirildi. - BAKÜ