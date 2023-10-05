Azerbaycan, Türkiye'nin katılmasına izin verilmemesi nedeniyle toplantıya katılmama kararı aldı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'nin katılması şartı reddedildiği gerekçesiyle Avrupa Siyasi Topluluğu marjında Ermenistan ile yapılması planlanan 5'li toplantıya aldığı katılmama kararına değinerek, 'Azerbaycan'ın Granada toplantısına katılmamasını müzakereleri de reddetti gibi sunulması yanlıştır' dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, Azerbaycan'ın Türkiye'nin katılması şartı reddedildiği gerekçesiyle Avrupa Siyasi Topluluğu marjında Ermenistan ile yapılması planlanan 5'li toplantıya aldığı katılmama kararına değinerek, " Azerbaycan'ın Granada toplantısına katılmamasını müzakereleri de reddetti gibi sunulması yanlıştır" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan'ın İspanya'nın Granada şehrindeki Avrupa Siyasi Topluluğu marjında yapılacak olan Azerbaycan ve Ermenistan toplantısına katılmama yönünde aldığı kararı hakkında açıklamada bulundu.

"Türkiye'nin beşli formattaki toplantıya katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Azerbaycan Granada'daki görüşmeye katılmama kararı aldı"

Azerbaycan'ın Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla yürütülen AB, Azerbaycan ve Ermenistan formatındaki üçlü Brüksel sürecini ve bölgesel barış gündemini desteklediğini belirten Hacıyev, "Azerbaycan, birçok barış girişiminde bulunan taraftır. Fransa'nın bölgedeki taraflı, militarist politikasına ve Güney Kafkasya'da bölgesel barış ve istikrara zarar veren duruşuna rağmen, Avrupa Birliği'nin ve Güney Kafkasya politikasını riske sokan eylemlerine ve Bakü'nün ısrarına rağmen, bölge ülkesi olan Türkiye'nin beşli formattaki (Azerbaycan, Ermenistan, Avrupa Birliği, Fransa ve Almanya) toplantıya katılmasına izin verilmemesi nedeniyle Azerbaycan Granada'daki görüşmeye katılmama kararı aldı" dedi.

Azerbaycan'ın toplantıya ev sahibi olarak İspanya'nın da katılmasını desteklediğini ifade eden Hacıyev, "Bu bakımdan Bazı uluslararası medya kaynaklarında bunu Azerbaycan'ın Ermenistan ile temas ve müzakereleri reddetmesi şeklinde sunması yanlıştır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB, Azerbaycan ve Ermenistan formatında yapılan üçlü toplantılara hazır olduğunu vurgulayan Hacıyev, "Azerbaycan tarafı aynı zamanda Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi süreci ve barış anlaşması konusunda doğrudan, ikili diyalog ve müzakereleri desteklemektedir. Bu fırsatı değerlendirerek İspanya'daki meslektaşlarımızı ve dostlarımızı Granada'daki Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısının başarılı organizasyonundan dolayı tebrik ediyor ve Ermenistan-Azerbaycan diyaloğuna katkıda bulunma niyetlerinden dolayı onlara teşekkür ediyoruz" dedi.

Toplantının 4'lü yapılması bekleniyor

Azerbaycan, Türkiye'nin katılması şartı reddedildiği gerekçesiyle Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısı sırasında Ermenistan ile yapılması planlanan 5'li toplantıya katılmayacağını duyurmuştu. Toplantının Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile 4'lü olarak yapılması bekleniyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kuruluşuna öncülük ettiği Avrupa Siyasi Topluluğu'nun ilk toplantısı 6 Ekim 2022'de Çekya'nın başkenti Prag'da gerçekleştirilmiş, Ukrayna'daki savaş ve enerji krizi gibi konular ele alınmıştı. Moldova'da 1 Haziran'da gerçekleştirilen ikinci toplantıda ise Avrupa'da barış ve güvenlik, enerji konularına yönelik ortak çabalar görüşülmüştü. - BAKÜ