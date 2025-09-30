Azerbaycan, Trump'ın Gazze Planını Destekledi

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir plan açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ve adil bir barış, samimi bir bağlılık, karşılıklı güven ve uluslararası hukuka saygı gerektirir" denildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi'ndeki savaşı sona erdirmeye yönelik sunduğu 20 maddelik Gazze Planı'na ilişkin ülkeler desteklerini açıklamaya devam ediyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'deki çatışmayı sona erdirmek için kapsamlı bir plan açıklamasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kalıcı ve adil bir barış, samimi bir bağlılık, karşılıklı güven ve uluslararası hukuka saygı gerektirir. Tutuklu ve rehinelerin değişimi ve halkın insani ihtiyaçlarının karşılanması, uzun vadeli istikrarın ve güven inşası ve gerilimin azaltılması yoluyla siyasi bir çözümün önünü açmak için hayati önem taşımaktadır. İki devletli çözümün temeli olan kalıcı bir çözüme ancak diyalog ve iyi niyetle ulaşılabilir" ifadeleri kullanıldı. - BAKÜ