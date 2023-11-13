Azerbaycan tezkeresi Mecliste

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ( Tsk ) Azerbaycan'daki görev süresinin 1 yıl uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM'ye sunuldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Meclise gönderilen tezkerede, Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından imzalanan 9 Kasım 2020 tarihli üçlü bildiride öngörülen faaliyetlerin devam ettiği kaydedilerek, Azerbaycan tarafından 19-20 Eylül 2023'te düzenlenen antiterör operasyonu sonrasında Karabağ'daki yasa dışı ayrılıkçı oluşum ve bağlı silahlı unsurların ilga ederek, fiili işgalin tamamen sona erdirildiği vurgulandı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında henüz barış anlaşması imzalanarak nihai bir çözüme ulaşılmadığı belirtilen tezkerede, Karabağ'da Türkiye ve Rusya Federasyonu askeri güçlerinden oluşan Ortak Merkez'in de faaliyetlerine devam ettiği hatırlatıldı. TSK'nın Ortak Merkez'deki görevine devam etmesinin Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve milli menfaatlerinin bir gereği olduğuna değinilen tezkerede, şunlar kaydedildi:

"16 Ağustos 2010 tarihinde imzalanan 'Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Stratejik Ortaklık ve Karşılıklı Yardım Anlaşması' hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şümul, miktar ve zamanı cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde TSK'nın Ortak Merkez'in görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı TBMM kararı ile verilen ve son olarak 1 Kasım 2022 tarihli ve 1348 sayılı TBMM kararı ile uzatılan iznin süresinin 17 Kasım 2023 tarihinden itibaren 1 yıl uzatılması hususunda gereğini bilgilerinize sunarım." - ANKARA