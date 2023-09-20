Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasadışı Ermeni silahlı gruplar tüm silahlar ve ağır ekipmanları teslim edecek.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Yasadışı Ermeni silahlı gruplar tüm silahlar ve ağır ekipmanları teslim edecek. Yasadışı Ermeni silahlı grupların Karabağ'dan çıkarılma süreci Rus barış gücü birliğiyle koordineli bir şekilde yürütülecek" denildi. - BAKÜ