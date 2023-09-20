Karabağ'daki Rus barış gücü 2 binden fazla sivili tahliye etti

Karabağ'da görev yapan Rus barış gücü, 2 binden fazla sivili tahliye etti.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'daki Rus barış gücü birliklerinin riskli bölgedeki sivilleri tahliye ettiği bildirildi. Toplamda bin 49'u çocuk olmak üzere 2 binden fazla sivilin tahliye edildiği, sivillere yemek ve geçici barınma yerleri sağlanacağı aktarıldı. Rus barış gücünün bölgedeki görevlerini yürütmeye devam ettiği belirtilen açıklamada, 30 gözlem noktasında gün boyu durumun izlendiği ifade edildi.

Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, Karabağ'daki terörle mücadele operasyonlarının Türkiye saati ile 12.00'de durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu. - BAKÜ