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Azerbaycan Savunma Bakanlığı Hava Savunma Birlikleriyle Tatbikat Gerçekleştirdi

Politika Haberleri

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerinin Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu. Tatbikatta, balistik füzelerin Barak 8-ER füzeleriyle imha edildiği belirtildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, hava kuvvetlerine bağlı hava savunma birliklerinin Barak 8-ER füzeleriyle tatbikat gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, planlı tatbikat kapsamında, temsili düşmanın fırlattığı balistik füzelerin, Azerbaycan'da "Yıldırım 8-ER" şeklinde isimlendirilen Barak 8-ER füzeleriyle belirlenerek imha edildiği bildirildi.

Açıklamada, tatbikatla hava savunma birliklerinin muharebe kabiliyetinin daha da geliştirilmesi ve personel arasındaki etkileşimin pekiştirilmesinin amaçlandığı kaydedildi.

Kaynak: AA / Politika

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