Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Dalkıran'la görüştü - Haberler

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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Dalkıran'la görüştü

İhlas Haber Ajansı - Politika
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Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Dalkıran'la görüştü

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran başkanlığındaki heyeti kabul etti.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye gelen Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran başkanlığındaki heyetin Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov tarafından kabul edildiği belirtildi. Bakan Hasanov görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan ordusunu Türk Silahlı Kuvvetleri standartlarına uygun hale getirme talimatı üzerine gerçekleştirilen çalışmaların devam ettiğini vurguladı. Genelkurmay İstihbarat Başkanı Korgeneral Dalkıran ise bu tür toplantıların karşılıklı iş birliğinin genişletilmesi açısından önemine vurgu yaptı.

Görüşmede, Azerbaycan-Türkiye askeri iş birliğinin geliştirilmesi ve karşılıklı ilgi duyulan konularda görüş alışverişinde bulunuldu. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Politika

Zakir Hasanov, Genel Kurmay, Azerbaycan, Bakü, Politika, Haberler

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