Azerbaycan, Orta Asya Ülkeleri İstişare Toplantısı'na Tam Üye Oldu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te gerçekleştirilen 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı'nda, "Biz, yüzyıllardır süregelen ortak tarihimiz, manevi ve kültürel mirasımız, kardeşliğimiz, dostluğumuz ve dayanışmamızla bir aradayız. Bu ilişkileri sadece korumakla kalmadık, aynı zamanda onlara stratejik ortaklığın somutlaşmış hali olan yeni bir dinamik de kazandırdık" dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 7. Orta Asya Devlet Başkanları İstişare Toplantısı'na katılmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e geldi. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in ev sahipliğinde yapılan toplantıya onur konuğu olarak katılan Azerbaycan, Orta Asya Ülkeleri İstişare Toplantıları formatına tam üye olarak kabul edildi.

"Bu karar, ilişkilerimizin dostane ve kardeşçe yapısını bir kez daha teyit etmektedir"

İlham Aliyev toplantıda yaptığı konuşmada, Özbekistan'ın Şevket Mirziyoyev'in liderliğinde kalkınma ve inşa yolunda emin adımlarla ilerlediğini belirterek, "Büyük uluslararası nüfuz, etkili ekonomik reformlar, sanayi, ulaşım ve tarım alanlarındaki büyük ölçekli projeler, Özbekistan'ı bölgede lider konumlara taşımıştır" dedi.

Orta Asya ülkeleri istişare toplantılarına Azerbaycan'ın da tam katılımcı üye olarak kabul edilmesi kararından dolayı meslektaşlarına teşekkür eden Aliyev, "Bu karar, ilişkilerimizin dostane ve kardeşçe yapısını bir kez daha teyit etmenin yanı sıra geniş bir coğrafyada iş birliği ve etkileşimin güçlenmesine katkıda bulunacaktır" diye konuştu.

Azerbaycan ile Orta Asya devletleri arasındaki ilişkilerin özel bir nitelik taşıdığını belirten Aliyev, "Biz, yüzyıllardır süregelen ortak tarihimiz, manevi ve kültürel mirasımız, kardeşliğimiz, dostluğumuz ve dayanışmamızla bir aradayız. Bu ilişkileri sadece korumakla kalmadık, aynı zamanda onlara stratejik ortaklığın somutlaşmış hali olan yeni bir dinamik de kazandırdık" ifadelerini kullandı.

ABD'de 8 Ağustos'ta yapılan Washington zirvesi sonucunda Azerbaycan ve Ermenistan arasında elde edilmiş anlaşmaların bölgenin transit imkanlarının genişletilmesine katkı sağlayacağını belirten İlham Aliyev, "Eminim ki ağustosta Azerbaycan'ın esas kısmı ile Nahçıvan'ın birleştirilmesi üzerine Washington anlaşmaları, uluslararası taşımalar için transit imkanlarının genişletilmesine yardımcı olacak. Azerbaycan arazisinde Zengezur Koridoru'nun inşası tamamlanmak üzere ve ilk aşamada onun geçiş kapasitesi 15 milyon ton olacaktır. Bu demir yolu Orta Koridor'un önemli bir rotası olacak. Ayrıca Zengezur Koridoru'nun bir parçası olacak kara yolunun da inşası tamamlanmak üzere" dedi.

"Son üç yılda Orta Koridor aracılığıyla Azerbaycan üzerinden yapılan yük taşımacılığı yüzde 90 arttı"

Orta Koridor'un gelişiminin Orta Asya ülkeleri ve Azerbaycan için stratejik bir öneme sahip olduğunu belirten Aliyev, "Ulaştırma ve lojistik altyapısının modernleştirilmesi, gümrük prosedürlerinin senkronize edilmesi ve dijitalleştirilmesi yönünde ortak çabalar, yük taşımacılığı hacminin artırılması, ekonomik dayanıklılığın güçlendirilmesi ve uluslararası pazarlarda karşılıklı iş birliğinin genişletilmesi için geniş imkanlar açıyor. Son üç yılda Orta Koridor aracılığıyla Azerbaycan üzerinden yapılan yük taşımacılığı yüzde 90 arttı. Koridor boyunca seyahat süresi önemli ölçüde azaldı" diye konuştu.

Bugüne kadar Azerbaycan'da hayata geçirilen önemli altyapı projelerinin olduğuna vurgu yapan Aliyev, "Önümüzdeki yıllarda yıllık taşıma kapasitesi 25 milyon tona ulaşacak Alat Uluslararası Limanı, Bakü-Tiflis-Kars demiryolu, 9 uluslararası havalimanı, bölgenin en büyük kargo havayolu şirketi ve diğer faktörler Azerbaycan'ı uluslararası ulaşım merkezlerinden birine dönüştürdü" ifadelerini kullandı.

"Dijital İpek Yolu projesi, Hazar Denizi'nin dibinden bir fiber optik kablo ağı oluşturmayı da içeriyor"

Orta Asya ülkeleri arasında dijital iletişim alanındaki iş birliğinin önemli bir potansiyele sahip olduğunu belirten Aliyev, "Dijital İpek Yolu projesi, Hazar Denizi'nin dibinden bir fiber optik kablo ağı oluşturmayı da içeriyor. Hazar Denizi'nin dibinden bir elektrik kablosu döşenmesi projesinin dünya pazarlarına ortak elektrik ihracatı için büyük fırsatlar sunuyor. Azerbaycan ve Orta Asya ülkeleri dijital iletişim alanında büyük iş birliği potansiyeline sahiptir" şeklinde konuştu. - TAŞKENT