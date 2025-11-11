Haberler

Azerbaycan Bakanı Haydarov'dan Türkiye'ye Başsağlığı Mesajı

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, Türkiye'ye giden askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı arayarak başsağlığı diledi. Gürcistan sınırında düşen uçağın personeli için arama kurtarma çalışmaları sürerken, Haydarov, Azerbaycan kurtarma ekiplerinin olay yerine hazır bulunduğunu ve Gürcistan İçişleri Bakanı ile de işbirliği yapacaklarını belirtti.

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak Azerbaycan'dan Türkiye'ye giden askeri kargo uçağının düşmesi sonucu şehit olan askerler için başsağlığı diledi.

Türkiye'ye dönüş sırasında Gürcistan sınırında düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağındaki personel için arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanı Kemalettin Haydarov, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak başsağlığı diledi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşme sırasında Haydarov'un Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın kurtarma ekiplerinin Gürcistan sınırında tam hazır durumda beklediğini belirttiği aktarıldı.

Haydarov'un olayla ile ilgili olarak Gürcistan İçişleri Bakanı Gela Geladze ile de telefon görüşmesi yaptığı belirtilen açıklamada, Geladze'nin herhangi bir ihtiyaç halinde arama-kurtarma çalışmalarına Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın derhal dahil edilmesi için başvuruda bulunacaklarını bildirdiği ifade edildi. Bakan Yerlikaya ise gösterilen destekten dolayı Azerbaycan'a teşekkür etti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
