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Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Ganire Paşayeva hayatını kaybetti

Azerbaycan Milli Meclisi Kültür Komisyonu Başkanı Milletvekili Ganire Paşayeva, bilinmeyen bir hipotonik durum nedeniyle hastaneye kaldırıldıktan sonra yaşamını yitirdi. Paşayeva, Türk dünyasının güçlü olması için Türkiye'nin güçlü olmasının önemini savunuyordu.