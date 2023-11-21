Azerbaycan Milli Meclisi, ABD'yi Kınadı

Azerbaycan Milli Meclisi, ABD Senatosu'nda 15 Kasım'da kabul edilen "2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası"nı kınayan bir bildiriyi kabul etti.

Azerbaycan, ABD'yi kınadı. Azerbaycan Milli Meclisi, ABD Senatosu'nda 15 Kasım'da kabul edilen "2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası"nı kınayan bir bildiriyi kabul etti. Azerbaycan Milli Meclisinin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilen bildiride, ABD'nin aldığı kararı şiddetle karşı çıktıkları belirtilerek, " Azerbaycan'ı hedef alan bu eylemi şiddetle kınıyoruz" denildi.

"ABD'nin ikiyüzlü politikasının yeni bir tezahürüdür"

Son dönemde ABD'li devlet yetkililerinin Azerbaycan'a yönelik ön yargılı görüşlerini iki ülke arasındaki stratejik ilişkilere ciddi bir darbe olarak değerlendirildiği belirtilen bildiride, "Söz konusu kanunun kabul edilmesi ve Azerbaycan'a yöneltilen asılsız suçlamalar, bölgede barış ve istikrarın sağlanması çabalarına ciddi şekilde engel olmaktadır. ABD Senatosu'nun, Biden Yönetimi'nin kışkırtmasıyla Azerbaycan karşıtı, yolsuzluğa bulaşmış, İslam karşıtı senatörlerin sahte bilgilerine dayanılarak kabul edilen yasa, çifte standartların ve seçici yaklaşımın bir başka açık örneğidir. Absürt bir tiyatro sahnesini andıran duruşmalar, ABD'nin ikiyüzlü politikasının yeni bir tezahürüdür" ifadelerine yer verildi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyesi olan ABD tarafından Azerbaycan'a karşı Karabağ'da 1992 yılında yaşanan Hocalı katliamı gibi Azerbaycanlı sivillere karşı birçok toplu katliam ve Ermenistan'ın işlediği suçların görmezden gelindiği belirtilen bildiride, "Ermeni propagandasının etkisi altındaki ABD'nin yasama organı, Azerbaycan halkına yönelik katliamları önlemeye çalışmak yerine, Özgürlük Destek Yasası'nın 907. maddesini kabul etti. Bununla ABD hükümetinin Azerbaycan'a mali yardım yapması yasaklanıyor. Eski SSCB cumhuriyetleri arasında aleyhine böyle bir karar alınan tek ülke Azerbaycan'dı. Sonuç olarak ABD'nin saldırgan Ermenistan'a sağladığı mali destek, Azerbaycan topraklarının işgaline yardımcı oldu" denildi.

"İsrail-Filistin çatışmasının asıl sorumluluğu ABD'ye aittir"

ABD'nin Türkiye'deki darbe girişiminde kilit rol oynayan FETÖ ve benzeri terör örgütlerini himaye ederek kendi kukla rejimini oluşturmaya çalıştığının bilinen bir gerçeklik olduğu vurgulanan bildiride, "Bugün İsrail-Filistin çatışmasının alevlenmesinin asıl sorumluluğu ABD'ye aittir. Azerbaycan Milli Meclisi, Azerbaycan'ın her zaman uluslararası hukukun norm ve ilkelerine dayanan uluslararası yükümlülüklerine uygun hareket edeceğini ve ulusal çıkarlarına aykırı tüm olumsuz adımlara kararlı ve yeterli bir şekilde karşılık vereceğini bir kez daha beyan etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

"2023 yılı Ermenileri Savunma Yasası"

ABD Senatosu, Azerbaycan'a güvenlik yardımını önümüzdeki iki yıl boyunca kesecek Ermenileri Savunma Yasası'nı oybirliğiyle kabul etti. Senatör Gary Peters tarafından sunulan tasarı, ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 ve 2025 mali yıllarında Azerbaycan'a güvenlik yardımının önünü açmak için gerekli feragatnameyi vermesini engelleyecek. - BAKÜ