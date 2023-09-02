Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı Aliyev: "Paşinyan ateşle oynuyor"

Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı, Milletvekili Adil Aliyev, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşle oynuyor, bir yandan Karabağ dahil Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını ilan ederken, diğer yandan söylediklerinin belgeye yansımasını geciktiriyor. Bütün sorunların temelinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaktan kaçınması yatmaktadır" dedi.

Azerbaycan ve Ermenistan sınırında dün çıkan çatışmayla bölgede tansiyon yeniden yükseldi. Azerbaycan Milli Meclis Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Adil Aliyev, yaşanan son gerginliğe dair önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın 2020'deki İkinci Karabağ Savaşı'nda aldığı ağır yenilgisine rağmen provokasyonlarına devam ettiğini belirten Adil Aliyev, "Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ateşle oynuyor, bir yandan Karabağ dahil Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanıdığını ilan ederken, diğer yandan söylediklerinin belgeye yansımasını geciktiriyor. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev, Nikol Paşinyan'ın barış anlaşmasını imzalamasının önemini defalarca dile getirdi. Bütün sorunların temelinde Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü tanımaktan kaçınması yatmaktadır. Eğer bu gerçekleşmezse sınırların belirlenmesi uzayacaktır. Aslında komşu devletle ilişkilerin normalleşmemesi Ermenistan'ı daha çok endişelendirmelidir" dedi.

"Fransız Belediye Başkanının Laçın yoluna gelip provokatif açıklamalar yapması bölücülüğü teşvik eden adımlardır"

Uluslararası alanda bazı kesimlerin hala Ermenilerin "kaprislerini" dile getirmeyi tercih ettiğini vurgulayan Adil Aliyev, "Bu kesimler, 30 yıldır Azerbaycan topraklarının işgaline göz yumarak ve gerçekleri söylemekten kaçınarak susmayı tercih ediyorlardı. Ancak Karabağ'daki işgal biter bitmez Azerbaycan karşıtı politikalarını açıkça gizlememeye başladılar. Bu çifte standarttan başka bir şey değildi. Fransa'nın politikası ortada. Bu devlet, geçmiş yıllarda işgalci Ermenistan'a sempatisini gizlememiş, en azından belli bir denge imajı oluşturmaya çalışmıştır. Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı seçilmesiyle 'dengeyi' tamamen unuttular. Fransa, İkinci Karabağ Savaşı ve sonrasında tamamen Ermenistan'ın yanında yer aldı. Macron'un tek taraflı açıklamaları, bir grup Fransız şehrinin belediye başkanının Laçın yolunun başlangıcına gelip provokatif açıklamalar yapması Azerbaycan'da bölücülüğü teşvik eden adımlardır" diye konuştu.

"Karabağ Ermenileri bir seçim yapmak zorunda"

Adil Aliyev Ermenistan'ın ve patronlarının Karabağ'daki Ermenilerin gıda sorunlarını konuşurken, Azerbaycan Kızılay'ı tarafından bölgeye gönderilen ve 40 ton un taşıyan iki tırın Ağdam-Hankendi yolu üzerinden girişini engellediklerini hatırlattı. Aliyev, "Mantıken una ihtiyacınız varsa o unu almalısınız. Ancak Ermeni yetkililer ve ayrılıkçılar Laçın yolunun açılmasını talep ediyor. Bu imkansız. İşgal sırasında Laçın yolunu bildikleri gibi kullandılar, silah taşıdılar, yollara mayın döşediler. Azerbaycan ordusu buna son verdi ve Laçın yolunun başlangıcına sınır geçiş noktası kuruldu. Şu anda Karabağ Ermenileri bu yolu kullanıyor ve sınır geçiş noktasında Azerbaycan sınır muhafızları tarafından kontrol edilmeye alışıyorlar. Bu durum sadece ayrılıkçıların çıkarlarına hizmet etmiyor. Çünkü elleri kana bulananlar, sınır geçiş noktasını kullanıp Azerbaycan'ı terk edemeyecek, zira artık Ermenistan'a geçmeye çalışırken sınırda yakalananlar da var. Sivilleri öldüren, katliamlara katılan Ermeni suçluların tutuklanarak adalet mahkemesinde hesap verilmesi kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı. Aliyev, "Laçın yolunun açılmasına gelince, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in bu konuda net bir açıklaması var. 'Ağdam-Hankendi yolunun açılmasından 24 saat sonra Laçın yolu da açılacak' demişti. Karabağ Ermenileri bir seçim yapmak zorundadır. ya Azerbaycan yasalarına göre yaşamayı kabul etmeliler ya da Azerbaycan'ı terk etmeliler" diye konuştu.

"Azerbaycan ordusunun gücü Karabağ'da ayrılıkçılığı ortadan kaldırmaya yeterlidir"

Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçıların tek seçeneğinin silahsızlanmak ve Azerbaycan'ın şartlarını kabul etmek olduğunun altını çizen Adil Aliyev, "Karabağ'daki Ermeni toplumu Bakü ile diyalog kurmayı ve Ağdam-Hankendi yolunu açmayı reddederse Azerbaycan ordusu, bölgede asayiş ve düzeni sağlamak için hazır hale gelecektir. Eğer Ermeni yetkililerin biraz mantığı kaldıysa Karabağ ayrılıkçılarına bunu yapmalarını tavsiye etmeleri gerekir. Ancak Ermeni yetkililerin sınırda provokasyonları tercih ederek gerilimi artırma yolunu seçtiği görülüyor. Muhtemelen Ermenistan'ın, sınırdaki provokasyonlarla Azerbaycan'ı Karabağ'da düzen sağlamaktan uzaklaştırabileceklerine inanıyorlar. Bu numara tutmayacak. Azerbaycan ordusunun gücü hem sınırdaki üstünlüğümüzü korumaya hem de Karabağ'da ayrılıkçılığı ortadan kaldırmaya yeterlidir" dedi.

"Azerbaycan büyük bir güce sahip"

Karabağ'daki ulaşım yollarının Azerbaycan ordusunun kontrolünde olduğunu söyleyen Adil Aliyev, "Şunu unutmasınlar. O ulaşım yolları işgal sırasında hukuka aykırı olarak yapılmıştır. İşgal altındaki Sarsang rezervuarı da dikkatimiz altındadır. İşgal sırasında Ermeni ayrılıkçılar toplam su kapasitesi 560 milyon metreküp olan Sarsang rezervuarında çevre felaketine yol açtı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin Sarsang su rezervuarına ilişkin ilgili kararı, Azerbaycan'daki Sarsang su rezervuarının yönetiminin kontrolünün alınmasına da temel oluşturmaktadır. Sayın Cumhurbaşkanımızın (İlham Aliyev'in) dış ve iç politikası sayesinde Azerbaycan büyük bir güce sahip, birliğimizi koruyoruz. Bu da istediğimiz ve hedeflediğimiz görevi yerine getirmemiz için yeterlidir" ifadelerini kullandı.

Bölgede tansiyon yükseldi

Ermeni silahlı birliklerinin 31 Ağustos-1 Eylül'de Basarkeçer ilinin Zod köyündeki mevzilerinden Kelbecer'deki Azerbaycan ordusunun mevzilerine ateş açarak başlattığı provokasyonun ardından bölgede tansiyon yükseldi. Azerbaycan'ın saldırıya karşılık vermesinin ardından 4 Ermenistan askeri hayatını kaybetti, 1 Ermeni asker yaralandı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı ise Ermenistan'ın provokasyonunda 3 askerinin yaralandığı duyurdu. - BAKÜ