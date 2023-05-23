Azerbaycan milletvekillerinden AK Parti İzmir Teşkilatına ziyaret

Azerbaycan milletvekilleri, AK Parti İzmir İl Başkanlığını ziyaret etti.

Yeni Azerbaycan Partisinden Hikmet Mammadov'un başkanlığını yaptığı heyette Fatma Yıldırım, Mahir Abbaszade, Elman Nasirov ve Sahib Aliyev yer aldı.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, ziyarette, Azerbaycan milletvekillerinin Türkiye'ye destek ve can olmaya geldiğini belirtti.

Türkiye ve Azerbaycan'ın dostluk çerçevesinde dünyaya kardeşlik dersi verdiğini dile getiren Çankırı, "Bu süreçte Azerbaycan'ın desteğini hep yakından hissettik. Önümüzde bir seçim daha var. Türkiye'deki seçimleri dünyanın farklı yerlerindeki Türk toplumları ve Müslümanlar da bekliyor. Biz sizlerle beraber daha uzun yıllar Sayın Cumhurbaşkanı'mız ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile birlikte bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Önümüzde yarım kalan bir işimiz var, onu da bitirip kaldığımız yerden devam edeceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın, Cumhuriyet'in ikinci asrında beraber yapacak çok işimiz var." dedi.

Hikmet Mammadov da 14 Mayıs'ta tüm dünyanın gözünün Türkiye'deki seçimlerde olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin bu seçimde dünyaya demokrasi dersi verdiğini belirten Mammadov, "Türkiye ve Azerbaycan iki devlet tek millet. İki ülkenin kardeşliği dünya barışı için büyük işler yaptı. 28 Mayıs'ta elbette Türk halkı milli iradesi yeniden tecelli edecek. Türkiye güçlü olursa Azerbaycan güçlü olur. Türkiye güçlü olursa İslam dünyası da güçlü olur. Türkiye 15 Temmuz'da global emperyalizme karşı savaşı kazanmıştır. 28 Mayıs'ta da bu azimle, iradeyle bu savaşı yine kazanacaktır. Biz Türkiye'nin yanındayız." diye konuştu.

Türkiye'nin güçlü bir ülke olmasını istediklerini vurgulayan Mammadov, "Devletleri güçlü kılan da güçlü liderdir. Güçlü Türkiye olmazsa elbette ki milli maksatlarımıza ulaşmamız zor olacak." dedi.

Elman Nasirov da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü bir lider olduğunu söyledi.

Toplantıya, AK Parti il başkan yardımcıları Dilaver Kişili, İsmail Çiftçioğlu ve Hayrettin Uçak da katıldı.