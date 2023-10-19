Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın ismi parka verildi
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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın önerisiyle, Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın ismi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan parka verildi.
Azerbaycan Milletvekili Ganire Paşayeva'nın ismi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan parkta yaşayacak.
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'ın, 28 Eylül'de yaşamını yitiren Paşayeva'nın isminin bir parka verilmesi için Belediye Meclisine sunduğu başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi.
ABB Meclisi'nin kararıyla Paşayeva'nın ismi Ufuk Üniversitesi Caddesi'nde yapılan park alanına verildi.
Kaynak: AA / Politika