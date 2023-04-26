Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcındaki sınır kontrol noktasına bayrak dikti

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında kurduğu sınır kontrol noktasında Azerbaycan bayrağını göndere çekti.

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmeti'ne bağlı birlikler Ermenistan sınırında Laçın-Hankendi yolunun (Laçın Koridoru) başlangıcında kurulan sınır kontrol noktasında tören gerçekleştirdi. Törende Azerbaycan bayrağı göndere çekildi. Törenin ardından Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e rapor veren asker, "Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Muzaffer Başkomutan, talimatınız doğrultusunda Azerbaycan-Ermenistan devlet sınırında, Hekeri Nehri üzerindeki köprüde gurur sembolümüz olan 3 renkli devlet bayrağımız dalgalanmaktadır. Bununla vatanımızın sınırlarının bütünlüğü sağlanmıştır. Yaşasın Azerbaycan, yaşasın Başkomutan! Karabağ Azerbaycan'dır" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan, Laçın Koridoru'nun başlangıcında, Ermenistan'dan Azerbaycan topraklarındaki yasa dışı Ermeni silahlı gruplarına personel, mühimmat, mayın ve diğer askeri sevkiyatların yapılmasını önlemek için 23 Nisan'da sınır kontrol noktası kurmuştu. - BAKÜ