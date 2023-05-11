Azerbaycan: 'Kişinev görüşmesi konusunda henüz nihai karar vermedik'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de görüşmeyi kabul ettiğini, Kişinev görüşmesi konusunda ise henüz nihai bir karar vermediklerini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Brüksel'de görüşmeyi kabul ettiğini, Kişinev görüşmesi konusunda ise henüz nihai bir karar vermediklerini duyurdu.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında yapılması planlanan görüşmelere dair açıklamalarda bulundu. Sözcü Hacızade geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in arabuluculuğuyla Belçika'nın başkenti Brüksel'de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında görüşmeler yapıldığını hatırlatarak, "Aralık ayında Ermeni tarafı Brüksel'de aynı formattaki görüşmeye katılmayı reddederek süreci engelledi" ifadelerini kullandı. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirilemeyen ve Michel'in girişimiyle 14 Mayıs'ta yeniden yapılması planlanan Brüksel görüşmesini Azerbaycan tarafının kabul ettiğini vurgulayan Hacızade, "Aynı zamanda Avrupa Siyasi Topluluğu'nun Moldova'nın başkenti Kişinev'deki bir sonraki toplantısı çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un katılımıyla Azerbaycan ve Ermenistan liderleri arasında bir görüşme yapılması önerildi. Azerbaycan tarafı, Brüksel formatının yerini almamak ve bu formatı değiştirmemek şartıyla Kişinev'de gayrı resmi görüşmeye Azerbaycan tarafının katılabileceğini söyledi. Aynı zamanda söz konusu görüşmenin detaylarının verilmediği dikkate alındığında Kişinev görüşmesine katılım konusunda nihai bir karar henüz mevcut değil" dedi.

AB Konseyi, Aliyev ve Paşinyan'ın 14 Mayıs'ta Brüksel'de bir araya geleceğini duyurmuştu

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'ın 14 Mayıs'ta Brüksel'de görüşme gerçekleştireceğini duyurmuştu. Görüşmelerin, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki barış anlaşmasına ilişkin olacağı belirtilmişti. Aliyev ve Paşinyan'ın ayrıca 1 Haziran'da Moldova'nın başkenti Kişinev'de yapılacak Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi çerçevesinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geleceği kaydedilmişti.

Aliyev ve Paşinyan en son 31 Ağustos 2022'de görüşmüştü

Aliyev, Paşinyan ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in katılımıyla üçlü formattaki son toplantı 31 Ağustos 2022'de yapılmıştı. 7 Aralık 2022'deki görüşme ise gerçekleştirilmedi. Aliyev, Paşinyan ile 7 Aralık'ta Belçika'nın başkenti Brüksel'de yapılması planlanan görüşmenin gerçekleşmeyeceğini açıklamıştı. Aliyev Paşinyan'ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un katılması şartıyla üçlü toplantıya katılabileceğini açıklaması nedeniyle bu görüşmenin gerçekleşmeyeceğini söylemişti. - BAKÜ