Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilerin taşınmasıyla ilgisi olmadığını açıkladı

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk ederek Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınmasının Azerbaycan'la hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Karabağ'da yaşayan Ermenilerin bölgeyi terk ederek Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınmasının Azerbaycan'la hiçbir ilgisinin olmadığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan Dışişleri Bakanlığı'nın Azerbaycan'ın bölgedeki durumu siyasi ve diplomatik yollarla çözmek istemediği ve Ermenilerin "etnik temizlemeye" maruz kaldığı yönündeki iddialarına ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Açıklamada, Azerbaycan'ın terörle mücadele operasyonunda Karabağ'daki Ermeni silahlı güçlerinin oluşturduğu tehditleri ortadan kaldırdığı belirtilerek, Ermenistan'ın iddia ettiğinin aksine Azerbaycan'ın hiçbir zaman sivil Ermeni halkını hedef almadığı kaydedildi. Açıklamada ayrıca, Karabağ'da yaşayan Ermeni halkının bölgeyi terk ederek Ermenistan'a veya başka bir ülkeye taşınma kararının Azerbaycan'la hiçbir ilgisinin olmadığı vurgulandı.

" Azerbaycan, Ermeni halkın eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden entegrasyonuna kararlı"

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde yaşayan Ermeni sakinlerin daha iyi şartlarla yaşamaları için gerekli koşulların sağlanmasına hazır olduğu kaydedilen açıklamada, " Azerbaycan, Ermeni sakinlerin eşit haklara sahip vatandaşlar olarak yeniden entegrasyonuna kararlı. Azerbaycan Anayasası ve kanunlarının yanı sıra kabul ettiğimiz yükümlülükler bu hedefe ulaşmak için sağlam bir temel oluşturmakta. Azerbaycan topraklarında kurulan ayrılıkçı rejimin gözleri önünde parçalanıp yok olmasının Ermenistan için ne kadar acı verici olduğunu anlıyoruz. Ermenistan'ın Azerbaycan ile egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı temelinde barış ve güven inşa etmeye odaklanması daha iyi olacaktır" ifadelerine yer verildi. - BAKÜ