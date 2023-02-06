Azerbaycan: 'İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor'

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırıyı düzenleyen terörist gözaltına alınırken suçlu muamelesi görmedi, İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın...

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne düzenlenen saldırı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Silahlı saldırıyı düzenleyen terörist gözaltına alınırken suçlu muamelesi görmedi, İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor" dedi.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ayhan Hacızade, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'nde meydana gelen silahlı saldırının detaylarına ilişkin açıklama yaptı. Konuşmasına Türkiye'de meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek başlayan Hacızade, son günlerde sosyal medyada yayılan haberlerde terör olayının kronolojisine ilişkin bir takım yanlış yorumların yer aldığını belirtti.

"Saldırıdan önce kontrol amacıyla Büyükelçiliğin önünden iki kez geçti"

Teröristin saldırı öncesinde Büyükelçiliğin önünden iki kez geçtiğini belirten Hacızade, "08.34 sıralarında yani teröristin Elçiliğe girmesinden 2 dakika sonra İran polisine ait bir araç Büyükelçiliğin yanına geldi, ancak giriş kapısının yanında duran polis memuru ile birkaç saniye konuştuktan sonra Elçiliğin önünden ayrıldı" dedi. Hacızade, teröristin Büyükelçiliğe zorla girmesine ve binanın içinden sürekli silah sesleri duyulmasına rağmen Büyükelçiliğin kapısında bekleyen İran polisinin duruma müdahale etmediğini ve hatta görev alanını terk ettiğini söyledi.

"Terörist dışarıdaki birilerine iki kez elle işaret etti"

Büyükelçilik binasından çıkan teröristin, ceketinin cebinden aldığı yedek şarjörle dışarıda da 2 kez ateş ettiğini ifade eden Hacızade, "Daha sonra Büyükelçilik giriş kapısına, Elçilik binasında bulunan diplomatların aile fertlerinin yaşadığı dairelerin pencerelerine ve çevresine sürekli ateş açtı. Bu süre zarfında terörist, beraberinde getirdiği yanıcı madde ile Büyükelçiliğe ait aracı yakmak amacıyla da otomobilin lastiklerini 2 kez ateşe verdi" diye konuştu.

"Balyozla kapıyı kıran terörist ikinci kez Büyükelçiliğe girdi"

Saldırganın daha sonra aracının bagajından aldığı balyozla kapıyı kırarak ikinci defa Büyükelçiliğe girdiğini söyleyen Hacızade, "Koruma Vasif Tağıyev, Elçilik çalışanlarının ailelerinin bulunduğu ikinci kata çıkmaya çalışan teröristi bir yangın söndürücü fırlatarak başından yaraladı ve terörist binayı terk etmek zorunda kaldı" dedi. Teröristin sokağa çıktıktan sonra bir kez daha uzakta duran bazı kişilere işaret vererek elindeki makineli tüfeği yere bıraktığını belirten Hacızade, "Ancak polis ona yaklaşmadı. Daha sonra terörist, polisin olaya müdahale etmemesini fırsat bilerek, elindeki molotof kokteyli gibi yanıcı bir maddeyi alarak büyükelçiliğimiz önünde duran temsilciliğimize ait aracı yakmaya çalışmıştı. Bu sırada kendini dikkatsizce yakan teröristin, kendini yakmaması için polis hemen müdahale etti" ifadelerini kullandı. Hacızade, teröristin İran polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından, maskeli bir şahsın teröristin aracından bazı eşyaları aldıktan sonra uzaklaştığını kaydetti.

Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçiliği'ne yapılan terör saldırısının gününe dikkati çeken Hacızade, "Cuma günü İran'da tatil. Kendisinin, terör eylemine engel olacak her türlü durumu en aza indirmek için olay yerine otomatik silah, mermi dolu şarjör, bir tabanca, molotof kokteyli ve diğer yanıcı maddeler getirmiş olması, İran polisinin terör eylemine müdahale etmemesi olayın önceden planlanmış olma ihtimalini ortaya koyuyor" dedi. Hacızade, açıklamaların ardından güvenlik kamerası görüntülerini ve olaya müdahale eden Büyükelçilik korumalarının açıklamalarını basın mensuplarına izletti.

Saldırıda canını hiçe sayarak teröristi iki defa dışarıya atmayı başaran Büyükelçilik koruması Vasif Tağıyev, "Saldırganın elindeki otomatik tüfeğin şarjörünü çıkarmayı başardım. Saldırgan daha sonra belindeki tabancayı çıkararak aniden çeneme dayadı ve ateş etti. Mermi çenemden girip sol yanağımdan çıktı. Elindeki tabancayı da aldım. Bir süre boğuştuktan sonra onu dışarı attım" dedi.

Görüntülerde, saldırganın polislere elle işaret verdikten sonra, İran polisinin saldırgana yaklaştığı görüldü. İran polisi tarafından kelepçelenmeyen saldırganın bir süre daha rahat bir şekilde tehditler savurarak Büyükelçilik önünde gezdiği kameralara yansıdı. - BAKÜ