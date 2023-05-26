Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü Ankara'da Kutlandı

Azerbaycan'ın Bağımsızlık Günü nedeniyle Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silen bir mantaliteye birinci turda milletimiz geçit vermedi" dedi.

Azerbaycan Bağımsızlık Günü dolayısıyla Ankara'da resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Azerbaycan Büyükelçisi ve çeşitli Büyükelçiler, Türk ve Azerbaycan ordusunda görevli komutanlar katıldı.

Resepsiyonda konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Azerbaycan'ın 105'inci Bağımsızlık Günü yıldönümünü gönülden kutluyorum. Atayurdum, imanımsan, nefesimsen, sen canımsan, sensiz nece men yaşaram? damarımda; al kanımsan. Yaşa, yaşa, çok yaşa ey şanlı Azerbaycan! Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatını feda eden tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mehmet Emin Resulzade'nin dediği gibi 'Bir kere yükselen bayrak bir daha inmez'; İnmeyecek! Cennetmekan Haydar Aliyev'in attığı temeller üzerinde, Prezident İlham Aliyev'in liderliği ile bu bayrak daha da yukarılara taşınacaktır" ifadelerini kullandı.

Türkiye - Azerbaycan arasındaki işbirliğine değinen Oktay, "Prezident İlham Aliyev'in istikrarlı liderliği ve Türkiye-Azerbaycan işbirliğine gönül vermiş Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile tesis ettikleri samimi dostluk, Türkiye Azerbaycan ilişkileri için çok önemlidir. Türkiye ve Azerbaycan, 'tarihi bir, kültürü bir; dili ve inancı bir, derdi ortak sevinci bir' iki kardeş ülkedir. Tarihte olduğu gibi bugün de aynı şekilde gönül birliği içindeyiz. Birinci Dünya Savaşı'nda bir taraftan Anadolu sathında milli mücadeleyi sürdürürken Azerbaycanlı kardeşlerimizin çağrısına kayıtsız kalmayan Kafkas İslam Ordusu'nun kardeşlik ruhunu taşıyoruz. Nuri Paşa komutasındaki o kahramanlar Bakü'de, fedakarlıkları ve cesaretleriyle nesilden nesile gururla anlatılacak şanlı bir destanı bizlere miras bırakmıştır" şeklinde konuştu.

İki ülkenin her zaman birbirine yardım ettiğini vurgulayan Oktay, "Karabağ'ın azad olması için verilen ortak çabalar da yine aynı şuurla verdiğimiz ortak mücadelenin eseridir. Şubat ayında yaşadığımız deprem felaketinde yardımımıza ilk koşan yine gardaş Azerbaycan olmuştur. Depremzede vatandaşlarımız için Azerbaycan'dan gelen tüm destekler ve Kahramanmaraş'ta temeli atılan Azerbaycan Mahallesi Projesi için, milletimiz adına yürekten teşekkür ediyorum. Türk dünyasının büyük düşünce adamı Gaspıralı İsmail'in 'Dilde, fikirde, işte birlik' şiarına uygun şekilde birlik ve beraberliğimizi her geçen gün güçlendiriyoruz" diye konuştu.

İki ülke arasında çok sayıda alanda işbirliklerinin devam ettiğini söyleyen Oktay, "Dış politikadan savunma sanayine, ekonomiden ticarete, ulaştırmadan enerjiye, çevreden tarıma, birçok alanda işbirliğimiz yükseliyor. İkili ticaret hacmimiz 6 milyar doları geride bıraktı. Karşılıklı yatırımlarımız 30 milyar doları aştı. Ülkelerimizin olduğu kadar bölgemizin de istikrarı yolunda büyük projeleri uygulamaya koyduk. Beraber hayata geçirdiğimiz Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis-Kars ve TANAP gibi projelerle kardeşlik temelinde refah ivmesi oluşturduk. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ve Karma Ekonomik Komisyon mekanizmalarımızla işbirliğimizi daha ileri götürmek için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan'ın başarılarının Türkiye'nin göğsünü kabarttığını belirten Oktay, "Azerbaycan'ın müstakillik, bağımsızlık döneminde kaydettiği başarılar göğsümüzü kabartıyor. Yiğit Azerbaycan ordusu, Karabağ'da eşine az rastlanır büyük bir zafere imza atmış, Karabağ 30 yıl sonra esaretten kurtulmuştur. 44 günlük bu mücadelede; milletimizin birliği, beraberliği ve dayanışması da somut şekilde gözler önüne serilmiştir. Cesaret, akıl ve teknoloji bir araya geldiğinde kardeşlikle nelerin mümkün olduğunu tüm dünyaya gösterdik. Türkiye-Azerbaycan işbirliğinin bölgede istikrarın önemli bir sütunu olduğunu kanıtladık. Şuşa Beyannamesi'yle müttefikliğimizi teyit ettik. Bölgede barışın perçinlenmesi için Ermenistan ile normalleşme sürecine desteğimizi de verdik" şeklinde konuştu.

Bölgenin tekrar hayat bulması için desteklerin süreceğini vurgulayan Oktay, "Karabağ'ın Ermenistan işgalinden kurtulmasına nasıl destek olduysak, bölgenin yeniden hayat bulmasına ve istikrara kavuşmasına da aynı samimi desteği vermekteyiz. Karabağ'da Azerbaycan Bayrağının dalgalandığı her bir noktada işgal yıllarının izlerinin silinmesi ve bölgenin tarihindeki ihtişamlı yıllarına döndürülmesini asli vazifemiz olarak görüyoruz. Bir kez daha ifade etmek isterim ki, Ankara'nın kaderini Bakü'nün kaderinden ayrı düşünmüyoruz, düşünmeyeceğiz. Allah kardeşliğimizi, birlik ve beraberliğimizi daim etsin" diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu hakkında konuşan Oktay, "Türkiye; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde diriliş destanları yazdığı 20 yılın ardından, bir kez daha tarihi bir seçim sürecinden geçiyor. 28 Mayıs'ta gerçekleşecek 2'inci tur Cumhurbaşkanı seçimlerinde de milli iradenin tecelli ederek ülkemiz için hayırlı sonuçlar getireceğine inanıyoruz. Doğru adamla yola devam diyerek Türkiye Yüzyılını sadece ülkemiz için değil bölgede istikrar için başlatmak istiyoruz. Her gün farklı mecralarda milletimize anlattığımız bir gerçek var; İpek Yolu'ndan Azerbaycan'ı silen bir mantaliteye birinci turda milletimiz geçit vermedi. Boraltan Köprüsü'nde acılara sebep olan zihniyetin devamına milletimiz 'dur' dedi" şeklinde konuştu. - ANKARA

Sinan Oğan'ın 2. turda Cumhur İttifakı'nı desteklemesi sizce doğru mu? — Haberler.com (@Haberler) May 22, 2023